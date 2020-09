Telefonní most nyní spojuje Prahu s Karlovarským krajem. Hejtmanství se totiž pokouší zvrátit zařazení České republiky Německem mezi rizikové země kvůli šíření nákazy covid-19 a o pomoc žádá premiéra Andreje Babiše i ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Lázeňští hosté z Německa totiž narychlo odjíždějí, ruší pobyty, a lázeňství v Karlovarském kraji se tak po jarním propadu může opět velmi rychle dostat do hluboké krize.

Hejtman Petr Kubis (ANO) osobně jednal i s vládní prezidentkou bavorského regionu Horní Franky Heidrun Piwernetz, se zástupci Zemského ředitelství Sasko, s představiteli Generálního konzulátu ČR v Drážďanech a v Mnichově. „Rozhodnutí Německa o tom, že výjimku ze zařazení do červené zóny dostane jen Ústecký a Moravskoslezský kraj, je pro nás naprosto fatální, to našim lázním může zlomit vaz. Po první vlně koronavirové krize jsme všichni společně, lázeňské hotely i města Karlovy Vary, Mariánskéa Františkovy Lázně i Karlovarský kraj, udělali všechno pro to, aby se lázeňství z odlivu hostů vzpamatovalo.A nyní jsme opět v situaci, kdy německá klientela odjíždí a ruší zájezdy, protože před odjezdem z ČR se musí testovat a jdou do karantény. Působí to tak, že pobyt v našem regionu není bezpečný,“ uvedl hejtman. Podle něho prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha i předseda krajské Asociace hotelů a restaurací ČR Jan Kronika deklarovali, že lázně přijaly velmi zodpovědná opatření a jsou nyní pro své hosty „oázou bezpečí“.

Podle Eduarda Bláhy hosté lázní zasílají předem čestné prohlášení, při příjezdu je jim měřena teplota před vstupem do zařízení, kde jsou vyšetřeni. Poté zůstávají díky délce léčebných pobytů dlouho v uzavřené a zdravotně dozorované společnosti v zařízeních s násobně vyšší mírou hygienických opatření než jinde. Navíc se ani v létě v lázních jako zdravotnických lůžkových zařízeních neodložily roušky.

„Ministr Petříček mě informoval, že na státní úrovni jednají o tom, aby Karlovarský kraj dostal výjimku a zařadil se k regionům, které pro německé návštěvníky nejsou rizikové. Samozřejmě nevíme, zda se to podaří, ale musíme bojovat,“ konstatoval hejtman.

Pomoc vlády byla při první vlně pandemie pro lázně v kraji rychlá a účinná. Velký zájem byl o lázeňské vouchery u domácích hostů, vracet se ale začali i němečtí návštěvníci, kteří tvoří 50 procent klientely lázní. „Do Bavorska a Saska dojíždí z našeho kraje kolem 15 tisíc pendlerů, mnoho z nich je přitom nepostradatelných v kritické infrastruktuře příhraničních oblastí Bavorska a Saska. Proto by německá strana měla i k tomuto přihlédnout a pomoci pro změnu naší ekonomice, lázním, cestovnímu ruchu,“ zdůraznil hejtman.