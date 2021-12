Okolnosti tragického případu i to, co mu předcházelo, jsou všeobecně známy. Policie případ odložila, jelikož je pachatel po smrti. V souvislosti s druhým výročím neštěstí však mnohé napadne, co se stalo s Vitáskovou zbraní a vozidlem?

Podle zjištění Deníku Krajský soud v Ostravě letos rozhodl o zabrání zbraně. To znamená, že propadla státu a stala se tak jeho majetkem. V současné době se nachází ve skladu moravskoslezské policie.

„Aktuálním skladovatelem zbraně je odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál našeho krajského ředitelství,“ řekla Deníku Soňa Štětínská z moravskoslezské policie. V následujících týdnech bude zbraň převezena do pražského centrálního skladu spadajícího pod Policejní prezidium. To bude mít poslední slovo. Variant je několik. Od zničení, přes využití jako výukový předmět, až po umístění v policejním muzeu.

Výukový model

Zbraň, kterou Vitásek použil, je velmi specifická. Původně šlo výukovou pistoli ČZ model 75 ráže 9x19 mm vyrobenou v devadesátých letech minulého století ve zbrojovce v České republice. „Je to v podstatě znehodnocená zbraň pro výukové účely. Laicky řečeno, jsou tam vyříznutá okénka, aby šlo vidět na mechaniku zbraně,“ uvedl již dříve ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel s tím, že výuková pistole byla vyrobena přibližně před třiceti roky.

Kdo ji upravil, a jak se dostala k Vitáskovi, není jasné. Naštěstí se u ní v době činu projevila konstrukční vada. Ta způsobila, že se zbraň opakovaně zasekla. V opačném případě by mrtvých bylo zřejmě podstatně více.

Auto, kterým Vitásek přijel k nemocnici a později v něm odjel na Opavsko, kde spáchal sebevraždu, policie zajistila. Vůz poté skončil v Centru zajištěných aktiv (CENZA) ministerstva vnitra. CENZA mimo jiné prodává věci zabavené v rámci trestního řízení. Jde například o vozidla, mobilní telefony, počítače a další předměty. Nabízeny jsou většinou prostřednictvím aukcí. Auto se ale nakonec do dražby vůbec nedostalo a bylo vráceno do dědického řízení. Kdo ho získal, není známo.

Dvaačtyřicetiletý stavební technik Ctirad Vitásek, pocházející z Jilešovic na Opavsku, byl na první pohled nenápadný člověk. Lidé, kteří ho znali, o něm mluvili jako o pohodáři a sportovci. Zlom nastal v polovině roku 2019. „Tehdy se mu přihodil úraz. Nebyl vážný, ale začal se po něm zajímat, v jakém stavu je jeho tělo,“ řekl dozorující státní zástupce David Bartoš. Vitásek postupně dospěl k přesvědčení, že má rakovinu.

Informace vyhledával na internetu, navštívil také několik zdravotnických zařízení. Vyšetření jeho podezření nepotvrdila. To mu však nestačilo. Naopak začal nabývat dojmu, že se mu lékaři dostatečně nevěnují, nebo před ním něco tají. Zlost v kombinaci s jistotou, že umírá na rakovinu a nikdo mu nechce pomoci, nakonec vyústily v obludný zločin…