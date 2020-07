Z okna domu létaly v noci za hlasitého křiku nejrůznější předměty - váleček na nudle, palička na maso a sklo, které poničily i zaparkovaná auta místních.

Rozbité bylo i sklo na vstupních dveřích.

Na místě zasahovali strážníci a několik hlídek policistů, kteří se snažili zklidnit vášně.

Kvůli konfliktu, jenž rozvířil obavy mezi obyvateli města, svolali přerovští radní jednání na půdě olomouckého hejtmanství za účasti policie a koordinátorky pro národnostní menšiny.

Krušná noc

Obyvatelé domu v Bratrské ulici, kde k incidentu došlo, jsou celou událostí otřeseni.

„Asi v jedenáct v noci přijelo několik aut s Romy a začali po sobě hulákat. Jde o znepřátelené rodiny, které si mezi sebou vyřizují účty. Z okna letěly láhve, ale i palička na maso, váleček na nudle a další věci,“ popsala jedna z obyvatelek domu, paní Jana.

Ta prý celou noc nespala.

„Bojíme se tady všichni, protože nevíme, co bude dál. Je to jako v Bronxu, kdo něco takového neviděl a nezažil, ten neuvěří. Strach mají i naše děti,“ řekla. Nejedná se prý o ojedinělý incident.

„Policie zasahovala v našem domě už v neděli. Nikdy to ale nebylo tak vyhrocené, aby létaly předměty vzduchem. Konflikty se stupňují - teď létá sklo, a příště to budou zápalné láhve nebo nože?,“ ptá se další z místních, pan Tomáš.

Když si prý před lety vybíral bydlení, zvolil si záměrně Bratrskou ulici - klidnou lokalitu v centru města.

„Chodím do práce a platím hypotéku, abych tohle zažíval každý den? Je mi jedno, jestli to bude řešit město nebo policie, ale ať už to hlavně vyřeší. Jít spát se strachem, že se o půl dvanácté vzbudíme, bude tu řev a něco nám proletí oknem, je hrozné,“ postěžoval si.

Noční zákrok

K incidentu došlo ve středu kolem jedenácté hodiny v noci.

„Stálá služba okamžitě na místo stáhla z terénu všechny dostupné hlídky, které dorazily do dvou minut. Strážníci se na místě zapojili do opatření společně s velkým počtem policistů. Lokalitu jsme kontrolovali až do ranních hodin,“ shrnul zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Noční spor rozvášněných rodin museli nakonec zpacifikovat těžkooděnci.

„Díky včasnému zásahu se podařilo zabránit fyzickému střetu a udržet spor ve verbální rovině. Ke zranění osob při incidentu nedošlo, v ulici bylo ale několik poškozených vozidel,“ dodal policejní mluvčí František Kořínek. Policisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci a přečinu výtržnictví. Situaci policie nadále monitoruje.

Policie posílí hlídky

Kvůli obavám ze stupňujícího se násilí svolali přerovští radní jednání na půdě olomouckého hejtmanství, na kterém se bude město domlouvat s policií a krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny na dalším postupu.

„Došlo k incidentům, které do civilizované společnosti nepatří. Jednali jsme už s oběma znesvářenými rodinami a na kraji se uskuteční schůzka s ředitelem krajské policie, abychom přijali konkrétní bezpečnostní opatření,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO). Město nyní jedná s policií o posílení hlídek.

„Je to konflikt dvou rodin Olašských Romů, který eskaluje, a proto se chceme domluvit, jak ho budeme řešit, aby případný zásah proběhl se vší rozhodností,“ doplnil radní a poslanec Petr Vrána (ANO).

Radní svolali na příští středu 22. července veřejné slyšení, které se uskuteční v 16 hodin v Městském domě. Obyvatelé města na něm mohou vyjádřit svůj názor k celé situaci.

Přerovští Romové incident odsoudili

Vyřizování účtů mezi dvěma rodinami odsoudili i Romové, kteří v Přerově dlouhodobě žijí.

„To, co udělali, už je přes čáru. Je to pro nás špatná vizitka, když se něco takového stane - navíc dvakrát po sobě. Distancujeme se od takového jednání, protože to vrhá špatné světlo i na nás ostatní. Bojíme se toho, jak se bude situace dál vyvíjet - nechceme žádné nepokoje. Není to jen můj názor, ale i ostatních, kteří se na mě obracejí,“ řekl jeden z přerovských Romů Ivan Kandráč, který spolupracuje s neziskovou organizací a městem.

Podle odborníků na romskou problematiku tvoří Olašští Romové uzavřenou komunitu a považují se za elitu. Mezi sebou mluví zásadně romsky. Jejich případné rozpory může vyřešit jedině vyšší autorita - tou nejvyšší je pro ně olašský král.