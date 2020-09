/ROZHOVOR/ O tikající bombě sociálně vyloučené lokality diskutovali místní klíčoví hráči s ombudsmanem.

Do vyloučené lokality Sklářská ulice v Ústí nad Labem, Předlicích dorazil ve čtvrtek dopoledne ombudsman Stanislav Křeček. | Foto: Deník/Karel Pech

Mladý muž Tomáš pracuje v autoservisu, který od předlické Sklářské ulice odděluje betonová zeď. Tomáš vypráví, že mu už rozbili okno od auta, pravidelně házejí kameny přes zeď, občas prokopnou i betonový panel. Že je zábrana počmáraná, to už lidé z podniku ani neřeší. Tomáš je během dne v práci, do Sklářské za zdí běžně nemá důvod chodit. O tom, co se tu děje, tak nemůže příliš zainteresovaně svědčit. Ale nejspíš nepochybuje o tom, že ne vždy je o co stát. Ostatně i do autoservisu si občas najdou cestu totálně zfetovaní lidé. „Upřímně, až odjedou auta s těmi lidmi v kvádrech, tak tudy sám nepůjdete,“ řekl redaktorovi Deníku. Tomáš mluvil o „delegaci“ z magistrátu, která ve čtvrtek 24. září na problematický špendlík na mapě Ústí vyvezla ombudsmana Stanislava Křečka.