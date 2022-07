Zpestření pro chovatele

Východočeská zoo nikdy před tím v 76leté historii tučňáky nechovala. Proto je péče o ně zpestřením i pro chovatele. „Tak, jak je to velká atrakce pro návštěvníky, kteří můžou být tučňákům na dosah ruky, tak i pro nás je to úplně něco nového. Jak se krmí pelikán, to už v zoo všichni umíme. S tučňáky jsme ale vůbec žádné zkušenosti neměli,“ říká zoolog Safari Parku Dvůr Králové Michal Podhrázský.

Originální vzhled. Panenky podivínského výrobce oblékl návrhář Osmany Laffita

Safari park chce získat do nové expozice ještě dalších 15 tučňáků. Patrně ještě do konce prázdnin se otevře v novém návštěvnickém okruhu zvířat jihozápadní Afriky další nový výběh, ve kterém se objeví zebry Hartmannové.

„Je to velmi pěkný pavilon. Už jsme procestovali několik zoologických zahrad, ale tohle jsme ještě neviděli. Tučňáci jsou velmi blízko, to se nám hodně líbí. Dvůr Králové má hodně známou zoo, proto jsme se chtěli přijet podívat,“ hodnotí novou atrakci Marek Vašek ze slovenské Šaľy, který přijel na výlet do Dvora Králové s partnerkou.

Z vody už nevylezli

Týden po příchodu tučňáci poprvé naskákali do vody a od té doby z ní nevylezli. Opouštějí ji jen při krmení, které probíhá ráno a odpoledne. „Spí na hladině vody. Je to pro ně přirozené. Ve vodě se cítí v bezpečí. I ve volné přírodě část roku tráví na moři, je to jejich přirozené prostředí,“ vysvětluje zoolog, proč si tučňáci tak lebedí ve vodě.

Safari Park Dvůr Králové navštívilo v červenci 116 tisíc návštěvníků, za rok 2022 celkově přes 346 000 lidí. Údaje jsou k 24. červenci. V pondělí 8. srpna začnou Africké dny.

„Tučňáci si u nás zvykají nad očekávání dobře. Voda je velmi kvalitní, tučňáci vypadají spokojeně. V Nizozemsku měli výrazně menší bazény, u nás má 350 kubíků, dva metry hloubku a je dlouhý zhruba 17 metrů. Teplotu vody jsme srazili z 28 stupňů na 22,5. Tučňákům totiž vyhovuje studenější voda,“ popisuje Podhrázský.

Zatímco v prvních dnech po transportu z Nizozemska stačila skupině tři kila ryb denně, dnes jich spořádají pětkrát tolik. „Bylo to tím, že byli po příchodu do nového prostředí ve stresu. Nechodili všichni žrát. Postupně jsme porce přidávali, dnes celá skupina sežere 15 kilo sleďů za den. U mražených ryb musíme dbát na vysokou kvalitu, doplňuje je preparát se solí, minerály, vitamíny, který tučňákům nahrazuje, že nejsou v mořské vodě,“ přibližuje.

V modrých rukavicích

Chovatelé krmí tučňáky přímo z ruky, v modrých rukavicích. „Tučňáci jsou na to zvyklí z Nizozemska, kde byli dříve. V obou zoo je krmili v modrých rukavicích. Našim lidem, kteří tam byli těsně před transportem do Dvora Králové sbírat zkušenosti, říkali, když si vezmete černé rukavice, nebudou žrát. Chovatelé si navíc tímto způsobem chrání ruce. Někteří tučňáci jsou totiž drsoňové, kteří si nevezmou rybu napoprvé a chovatele štípnou do ruky nebo prstu ostrým zobákem. Mají v něm velkou sílu, je to nepříjemné,“ líčí Podhrázský.

„Zavedli jsme krmení ve dvou lidech. Staří mazáci se totiž nahrnou dopředu a žerou. Pak zůstanou stát vepředu, vezmou si rybičku do zobáku, hodí ji na zem a nepustí před sebe mladé,“ dodává.

Tramvaje a autobusy v Praze mají nový hlas. Zastávky namluví Jan Vondráček

Není to jediný moment, kterým nový obyvatelé safari parku překvapují. „Překvapilo mě, jak jsou rychlí a jak se celé hejno chová jako jeden muž. Když se jeden rozhodne, že někam jdou, celé hejno běží za ním,“ říká zoolog.

Návštěvníci můžou pozorovat tučňáky z bezprostřední blízkosti, nad bazénem vyrostlo dřevěné molo. Lidé toho zatím nezneužívají, ačkoliv výjimky se najdou. „Když stojíte na molu a hejno pod vámi plave, to nevidíte v jiné české zoologické zahradě. Všude mají podhled pod vodu, my jsme chtěli jít jinou cestou a dostat lidi přímo do výběhu,“ tvrdí Podhrázský.

Tučňáci jsou zvědaví

Tučňáci jsou velmi vnímaví a zvědaví. Jakmile se návštěvník pohybuje za provázky, které ohraničují bazén, jsou v klidu. Když někdo z ošetřovatelů provázky přeleze, jsou ve střehu, zbystří, co se děje. Když někdo natahuje ruku z mola, připlavou se podívat. Hlavně mladí tučňáci jsou hodně zvědaví.

„Občas se najde návštěvník, který se nechová úplně standardně. Hází do bazénu kamínky, lovili jsme i kelímky. Kvůli jednomu návštěvníkovi z deseti tisíc to zatím nebudeme víc řešit. Pavilon jsme budovali tak, aby lidé mohli být blízko tučňáků. Je pěkné pozorovat, že i návštěvníci se hlídají mezi sebou. Když někdo dělá něco, co by neměl, tak ho ostatní upozorní nebo napomenou. Lidé už se v zoo nechovají jako dřív. Většina návštěvníků se chová opravdu vzorně,“ zdůrazňuje dvorský zoolog.

Dvoru Králové se podařilo získat zajímavou skupinu složenou z letošních mláďat i dospělých v reprodukčním věku, což je velmi důležité pro budoucí odchovy. Z 24 tučňáků je polovina samců. Mladé jedince od těch dospělých lze snadno rozlišit. Zatímco dospělí jsou kontrastně černo-bílí, u mláďat jsou barvy jemnější a šedavé.

Pavouk způsobil poruchu klimatologické stanice, znehybnil přístroj

Pro rozmnožování mají k dispozici dvacet speciálních hnízdních boudiček ve venkovním výběhu. „Kukaň obsadí jeden pár a nepustí tam jiného tučňáka. Vybudují si tam hnízdo. Mláďata by se tady měla narodit, ale je otázka kdy, jestli to stihnou už letos na podzim,“ objasňuje.

Safari park usiluje o rozšíření hejna. „Vidíme, že pavilon počet 24 zvládá, dalších 15 tučňáků bychom ještě chtěli přivézt. Výběh je veliký, určitě by se sem ještě další vešli,“ plánuje Podhrázský.