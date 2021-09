V rámci různých sbírek se nasbíralo nepředstavitelné množství věcí, bohužel i těch nepoužitelných. Jejich nabídka byla opravdu pestrá. Místostarosta Břeclavi Jakub Matuška musel obecnou sbírku po čtyřech dnech zastavit a začít poptávat jen užitečné věci. „Zavalila nás balená voda, oblečení, boty, hračky a kočárky pro děti. V tu dobu bylo pětatřicet stupňů a lidé nám nosili kožichy, pletené svetry, ponča a zimní čepice. Také jsme dostali několik pytlů bot na jehlovém podpatku, které na staveništi opravdu nevyužijeme,“ upřesnil.

Když tamní místostarosta přivezl s kolegy neperlivé minerálky do poničených obcí na Břeclavsku, tak se tam nesetkal úplně s úspěchem. „Někteří místní si začali vymýšlet, že chtějí slazené nápoje. Tak jsme jim zařídili dva kamiony Kofoly. Deset až patnáct palet balené vody jsme museli odvézt zpět do našeho skladu. Teď nevíme co s tím, protože se blíží datum její spotřeby,“ doplnil.

Problém s přeplněným skladem už dva měsíce řeší koordinátor sbírky v Hodoníně Adam Procházka. „Při přebíraní jsme našli špinavé oblečení jako mikinu od krve, roztrhaná trika či použité nádobí nebo vibrátory. Podle mě je to nedůstojné vůbec takovéto věci někomu nabízet. Sráží to pomoc těch ostatních lidí,“ posteskl si.

Erotické prádlo i korzety

Kuriózním úlovkem se na sociální síti pochlubila Eliška Nohavicová. „Přebírala jsem pytle s oblečením v Moravské Nové Vsi a našla tam erotické prádlo, několikero plesových korzetových šatů, vyšívané ubrusy, různě zdobené záclony a plédy. Nad tím mi opravdu zůstává rozum stát,“ napsala. Někteří lidé si podle ní bohužel spletli humanitární sbírku se sběrným dvorem.

Přebytečné věci ze sbírek se postupně nabídnou různým neziskovým organizacím, spolkům, stacionářům či lidem v nouzi. Staré špinavé ošacení se dá do komunálního odpadu nebo se použijí na recyklaci. „Dali jsme to firmě, která zpracovává textil a vyrábí z toho řezivo na výrobu desek. Ty pak budou použity na nové lavičky v Hruškách a Moravské Nové Vsi,“ řekl Matuška.

Z první masivní vlny pomoci byl zprvu místostarosta nadšený. Teď ho mrzí kam se to vyvinulo. „Lidé se zbavovali všeho, co doma nechtěli a pak ti zasažení tornádem se při rozdělování pohádali a záviděli si,“ podotkl.