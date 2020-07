Lukáš tak získal prostory pro svoji neobvyklou lásku – pro vlastnoruční výrobu kytar.

Jak jste přišel na myšlenku vyrábět kytary?

Od dětství mě bavila práce se dřevem, poznávat jeho vlastnosti. Hrál jsem na kytaru a ten nástroj mne doslova pohltil. Zajímaly mne hudební nástroje, jak fungují a jak jsou zkonstruované. Chtěl jsem zjistit, co vše obnáší výroba dřevěných hudebních nástrojů. Z toho důvodu jsem vystudoval Houslařskou školu v Lubech u Chebu, obor výroba strunných nástrojů. Když vidíte ruční práci starých mistrů, tak máte obrovskou inspiraci a v hlavě se vám honí tisíce otázek, na které si dost často musíte odpovědět sám. Jsem velice vděčný rodičům, že mě v mém rozhodnutí podpořili a na školu mi dovolili nastoupit.

Občas do dílny přijde dcera a ptá se co právě dělám. Snažím se jí to vysvětlit, ukázat a dávám jí možnost, aby si to na cvičném materiálu zkusila sama. Mám obrovskou radost, když vidím, jak jí to jde a navíc mi řekne, že jí to baví. Momentálně je to koníček, u kterého trávím volný čas, kterého popravdě není nazbyt. Až dokončím právě rozdělané kytary, budu je oficiálně prezentovat na mezinárodních veletrzích. Nejlepší je si nástroj osobně vyzkoušet. Bude-li o ně zájem, tak je začnu stavět na plný úvazek.

Co všechno předchází tomu, než se do výroby kytary pustíte?

Základem je pro mne jakostní dřevo, musí být tzv. zralé. To poznáte dle poklepu a ozevu. Už na škole jsem nakupoval dřevo, ze kterého dělám dodnes. Kupuji dřevo ve formě desek a obnáší to velice pečlivý výběr. Desku si vždy poklepu a poslechnu ozev, tzn. jak zní, dle toho si určím, na co se použije.

A který materiál se používá na jednotlivé části kytar?

Na vrchní desku používám dřevo smrkové nebo cedrové, na spodní desku a luby pak palisandr, zebrano, ovankol nebo ořech. Na krk pak používám opět cedr nebo mahagon. V oblibě mám palisandr díky je ho výrazným tónům. Materiálu je v nabídce mnoho a toto je úzký výběr používaných druhů. Žebrování dělám na spodní desku ze stejného dřeva jako krk, ale na vrchní desku používám zásadně smrk. Nulté a sedlové pražce jsou z kosti. Tu si opracujete nebo se dá koupit už dimenzovaný formát. Ladící mechaniky nakupuji od zahraničních výrobců. Ohledně zdobení, tzv.intarzie se držím střídmosti, méně je někdy více. Celkový nástroj pak nepůsobí přeplácaně. To je ovšem věc vkusu.

A co je to vlastně to žebrování?

Jedná se o vnitřní konstrukci kytary. U akustických kytar používám model žebrování na vrchní desce ve tvaru písme X. Zbytek jsem si modifikoval dle představ svých či zákazníků. U klasických kytar jsem si navrhl vlastní. Inspirace byla také u barokních mistrů a především v použití zlatého řezu. Předcházela tomu série testů, a ze začátku byla i spousta nezdarů. Je důležité mít otevřenou mysl.

A těla kytar si navrhujete sám ?

Jak se říká, za vším hledej ženu. Vedu si svůj pořadač plný nejrůznějších nápadů, návrhů. Po nakreslení základních obrysů nástroje konzultuji vzhled s manželkou. Je dobré, když prvotní nápad vidí i jiné oči. Věcné připomínky k estetice a tvaru jsou pro mne důležité. Začátky jsou vždy rozmanité a neexistuje pouze jedna cesta. Pro mne je vznik nástroje úžasné dobrodružství od prvotních návrhů až po první přehrání.

Pozná i laik rozdíl mezi kytarou vyrobenou doma a mezi tovární výrobou?

Určitě, pokud má jen trochu hudební sluch, rozdíl pozná. Navíc je viditelný ve vzhledu, zpracování a váze. Řemeslník musí vždy odevzdat perfektní práci. Kvalita je jen jedna. Každý nástroj je originál. Rukopis výrobce je jedinečný, což v sériové výrobě nelze dosáhnou. Do rukou se vám s nástrojem dostává příběh, ve kterém jakožto hráč pokračujete a píšete také.

Máte nějakou touhu nebo přání, které byste čtenářům Deníku prozradil?

Na další metě bych chtěl začít stavět harfovou kytaru. Základní studii již mám hotovou a hlavice nástroje by byla ve tvaru lipového listu, jakožto symbol naší země. Důležité je nebát se a jít za tím. V klasické hře je pro mne obrovskou inspirací fenomenální kytarista Štěpán Rak. Jeho hudba je magická a krása tónu vás zasáhne v plném rozsahu. Každý, kdo dělá jakoukoliv práci s respektem a úctou k tradicím a historii, je na dobré cestě. Máte-li podporu rodiny a blízkého okolí, tak jste šťastný člověk. Moc bych si přál, aby mnou vyrobené nástroje přinášely radost z hudby a i nové podněty.

Stíháte ještě nějaké další koníčky?

S manželkou a dcerkami včelaříme. Jinak celá moje rodina je můj další velký koníček. Společně strávené dny bych za nic nevyměnil. Společně s výrobou kytar je toto vše, co mne naplňuje. A samozřejmě také rád pro ně, ale i sám pro sebe, zahraji na kytaru.