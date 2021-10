Plíšková se v roce 2017 se stala na osm týdnů světovou jedničkou. Během kariéry vyhrála patnáct turnajových titulů, grandslamový ale mezi nimi chybí. V srpnu 2016 sice postoupila do finále US Open, ale tam nestačila na Němku Angelique Kerberovou.

Lounská tenisová hvězda Karolína Plíšková, bývalá jednička světového žebříčku, se chystá na premiéru v Indian Wells. Do něj vedle 29leté nasazené jedničky ze severu Čech nastoupí ještě šest českých tenistek. „Plíšková má relativně snadnou cestu až do čtvrtého kola. Tam může být testem Bianca Andreescuová a ve čtvrtfinále Řekyně Maria Sakkariová,“ řekl pro server sportskeeda.com.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.