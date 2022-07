Perinbaba v Přerově

Perinbaba a dva světy je příběhem o putování za štěstím a pravou láskou. Divákům přinese naději, že může existovat lepší, krásnější a svobodnější svět než ten, který denně zažíváme. Hlavní postavou filmu je Lukáš, syn Alžběty a Jakuba z původní Perinbaby, jenž se vydává do světa na cestu za štěstím a láskou. Slovenský režisér Juraj Jakubisko Na Horním náměstí v Přerově se natáčely některé scény filmu slovenského režiséra Juraje Jakubiska Perinbaba 2. V epizodních rolích si zahráli i členové amatérského divadla Dostavník a do komparsu se zapojili i mnozí Přerované.Zdroj: Deník / Poláková-Uvírová Petranatáčel některé záběry své legendární pohádky Perinbaba 2 také v Přerově na Horním náměstí. Do městečka přijel cirkus a podívat se na něj přišli ctihodní měšťané, ale i chasa a malé děti, které dostaly chuť na cukrovou vatu. Ve vzduchu se vznášela akrobatka, kterou zahalovaly jen poletující bubliny. Tak to vypadalo v listopadu před pěti lety na přerovském Horním náměstí. V epizodních rolích si zahráli také členové amatérského divadla Dostavník a do komparsu se zapojili i mnozí Přerované. A jak dlouhý je záběr ve filmu, který vzniká i v Přerově? „Potrvá dvě a půl minuty,“ odhadl v roce 2017 režisér Juraj Jakubisko. Pokračování legendární pohádky Perinbaba z roku 1985 bylo dokončeno v roce 2019, do kin se tento příběh měl dostat už dvakrát, jeho premiéra byla však kvůli pandemii covid-19 přesunuta až na říjen letošního roku.