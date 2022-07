Z Pekla štěstí 2 - Tachov

Trosky kostela svatého Jana Křtitele u Kočova na Tachovsku proměnili před více než dvaceti lety filmaři na pekelnou sluj pro natáčení pohádky Z pekla štěstí 2. Zdeněk Troška si v paměti na svatého Jana nese hlavně noční práci. Jak řekl, ráno vstává i ve čtyři hodiny, a pracovat pozdě do noci není pro nej jednoduché. „Tady v Kočově to bylo osm nočních za sebou, navíc pršelo a byla zima tak to není nic příjemného. Navíc nemám rád noční scény, jsem denní tvor…“ říká režisér a vzpomíná na práci s komparsem. „Hodně komparsu bylo, trochu pak zdržovalo oblékání, jinak to byla práce namáhavá, ale krásná.“

Početný kompars si totiž režisér vybral z místních lidí. „Například zbojníky na koních si zahráli Ondra, Jarda a Pepa,“ vyjmenovává své známé a místní obyvatele Slavomír Kozák, který se na akci podílel jako organizátor. „Dnes ale na koni dorazil jen Ondřej Dorot, Jaroslav Ševeček přijel na invalidním vozíku a Pepa tu někde je taky, ale chodí už o holích,“ dodává Kozák před ruinami kostela, které ještě po dvou desítkách let nesou známky filmových kulis. „Hrál jsem zbojníka a bylo to před dvaceti lety, a to jsme ještě běhali… Točili jsme na louce za kostelem. Režisér byl prima, ale moc jsme se sním nesetkávali, hlavně pak večer u cateringu,“ vzpomíná a usmívá se Ševeček.

Obec Kočov nechala na stěnu kostela umístit pamětní desku s připomínkou natáčení pohádky. Slavnostního odhalení se ujal režisér spolu se starostou Miroslavem Peškem.