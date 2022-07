Zájem o více než dvoutisícovou vesnici ještě zesílil před několika lety poté, co si zdejší prostředí vybral štáb České televize pro natáčení seriálu Doktor Martin.

Seriál vycházející s úspěšné britské předlohy Doc Martin se na Valašsku natáčel v letech 2015 a 2016. V české verzi si hlavní roli arogantního a ironického lékaře Martina Elingera, který do malé vesničky v Beskydech přijíždí z Prahy, zahrál Miroslav Donutil.

Valašskou vesnici si filmaři pro potřeby seriálu překřtili na Protějov. Což s sebou mimo jiné přineslo i některé komické situace.

„Točilo se na vlakové zastávce, kde jsme samozřejmě umístili ceduli Protějov. Vlakem dorazila skupina turistů, kteří se velmi divili, kam že vlastně dojeli, když chtěli do Karlovic,“ líčil před časem Deníku úsměvnou historku z natáčení Milan Hejra, člen televizního štábu, kterému kolegové z týmu neřekli jinak, než Milánek.

Vedle zmíněného vlakového nádraží poznali diváci i řadu dalších karlovických míst. Samozřejmě nechyběly záběry na krásný dřevěný kostel Panny Marie Sněžné, který je jednou z dominant vesnice. Exteriér sousední fary se v seriálu proměnil v ordinaci doktora Elingera, místní restaurace v Hotel Protějov a Karlovské muzeum zase v policejní stanici.

Pro turisty je připravená mapa seriálových míst

Důležitou úlohu sehrálo také karlovské informační centrum.

„Jeho interiér se v seriálu proměnil na lékárnu,“ připomíná vedoucí infocentra Dagmar Stoklasová.

Dodává, že natáčení se s přestávkami protáhlo na tři roky. Kromě Doktora Martina se zde totiž později točil i volně navazující seriál Strážmistr Topinka.

„Několikrát jsme se vystěhovávali a pak zase stěhovali zpátky. Vždy bylo třeba vše nachystat a potom zase dát zpátky do pořádku. Byla to ale i legrace a zajímavá zkušenost,“ ohlíží se dnes Dagmar Stoklasová.

Že populární seriál přinesl popularitu také Velkým Karlovicím je bezesporu. Řada přijíždějících turistů se na něj ptá dodnes a chce poznat místa, kde vznikaly seriálové záběry. V informačním centru jsou na to připravení.

Zájemcům dokonce rozdávají mapku doplněnou fotografiemi, ve které je čísly označeno několik nejznámějších natáčecích míst. Nadepsaná je trefně: Po stopách Doktora Martina.

„Jedná se o místa tady v historickém centru Karlovic a v blízkém údolí Pluskovec. Natáčelo se také v některých soukromých chalupách, tam ale pochopitelně nikoho posílat nemůžeme,“ usmívá se Dagmar Stoklasová.

Množství turistů podle ní vzroste vždy, když seriál v televizi opakují.

„Hodně jezdí i lidé ze Slovenska, kde se také Doktor Martin vysílal,“ všímá si vedoucí informačního centra.

Zájem ale pochopitelně vyvolávalo už samotné natáčení.

„Chodívala jsme se na ně dívat s dětmi. Je to zábava, i když se točí jedna scéna pořád dokola. Pravda je, že záběry Karlovic jsou v seriálu nádherné,“ svěřila se před časem místní Monika Michálková. Stejně tak k obrazovkám pak místní usedali se zájmem.

„Díval jsem se i kvůli tomu, co tam z Karlovic bude vidět a kteří známí se objeví v rolích statérů kolem hlavních postav,“ prozradil Lubor Gášek z Karlovic.

Zahráli si místní lidé i umělci z regionu

Řada místní obyvatel se skutečně coby součást komparzu v seriálu objevila. Šanci dostalo také několik regionálních umělců či muzikantů. Také oni na spolupráci se štábem České televize rádi vzpomínají. Jednou z nich je například vsetínská divadelní herečka a zpěvačka Kateřina Mrlinová, která dostala nabídku ztvárnit v jednom ze seriálových dílů zpěvačku vystupující na obecní zábavě.

„Původně to měla být jen postava, co zpívá na playback. Ale nakonec jsme se tam setkali s šikovnými muzikanty z různých místních kapel a panu režisérovi se to tak líbilo, že v seriálu skutečně na živo hrajeme a zpíváme my,“ popisuje Kateřina Mrlinová.

Vedle zkušenosti s prací před kamerou si odnesla také milé vzpomínky na setkání se známými hereckými tvářemi.

„Vzpomínám, jak jsem byla v karavanu či kostymérně s paní Janou Štěpánkovou. To bylo moc příjemné setkání. Byla to okouzlující dáma,“ usmívá se Kateřina.

Letní deník - logo 2022Zdroj: DeníkStarosta Velkých Karlovice Miroslav Koňařík před časem připustil menší dopravní komplikace, které se během natáčení objevily, jinak však podle jeho slov byla spolupráce se štábem na velmi slušné úrovni a obec se vždy snažila vyjít filmařům vstříc.

„Pro Velké Karlovice to byla výborná propagace v České televizi v dobrém vysílacím čase,“ poznamenal starosta.

V dobrém vzpomínal na práci na Valašsku také představitel hlavní role Miroslav Donutil.

„Beskydy považuji za jedny z nejkrásnějších hor vůbec. A skutečně, kam se podíváte, tam je to nádherné. A je jedno, jestli je jaro, léto, podzim nebo zima,“ prohlásil Miroslav Donutil o lokalitě, kde se natáčela většina seriálu.

„Mám tu výhodu, že do Beskyd jezdím už asi sedmnáct let a že tam spoustu lidí znám, mám tam kamarády. A o to lehčí byla moje osobní aklimatizace oproti té doktora Elingera,“ doplnil herec.

Seriál Doktor Martin se na Valašsku natáčel v letech 2015 a 2016. Kromě Velkých Karlovic vznikaly některé záběry také v Dřevěném městečku v rožnovském Valašském muzeu v přírodě, v areálu Vsetínské nemocnice či na Horské chatě Kohútka v Javorníkách.