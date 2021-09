Teplická výhra má o to sladší příchuť, že skláři jsou prvním celkem, který letos Velvary porazil. Do vedení poslal Severočechy v první půli z penalty Marek Vobecký, čtvrt hodiny před koncem ale srovnal Vopat. Rozuzlení přinesla 85. minuta a vlastní gól Chábery.

Závěr zápasu rozhodl také souboj Brozan s Ústím nad Orlicí. Sokol sice brzy prohrával, ovšem v závěru první půle srovnal Šup, hned z kraje druhého dějství pak poslal Brozany do vedení Jindráček. V 67. minutě ovšem srovnal Mayer, tentýž hráč pak rozhodl pět minut před koncem z penalty.

„Je to pořád to samé. Máme tisíc šancí, které nedáme, pak špatně odhlavičkujeme míč v obraně a vyšleme soupeře do tutovky,“ kroutil hlavou asistent brozanského trenéra Jiří Šmidrkal.

„Sice se nám povedlo skóre otočit, jenže pak znovu zahodíme stoprocentní šance a soupeř srovná na 2:2. Co se té penalty týče, máme z toho smíšené pocity. Asi si jí obhájí, ale byla dost zvláštní,“ mrzela ho sporná situace v závěru. „Rozhodly ale naše neproměněné šance a opět chyby v obraně. Rádi bychom ještě nějakého kvalitního beka přivedli, ale není kde brát. Lepíme to, jak se dá. Na druhou stranu si myslím, že z Ústí nad Orlicí se moc body vozit nebudou,“ uzavřel hodnocení zápasu asistent trenéra Jiřího Němce.