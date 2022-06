Máte už jasno o svém realizačním týmu?

Mám tam nějaká jména, ale zatím je to v jednání. Mnou oslovený člověk se ještě rozhoduje, jak to s ním bude. Zatím mi pomůže Patrik Kolář, který pracoval v dorostu s brankáři, a jelikož teď mají volno, bude mi k dispozici.

Na trenérském postu jste platil za bouřliváka. Co od vás mohou očekávat hráči a fanoušci v Armě?

Impulsivní trenér určitě jsem, ale nemám rád, nechci říct nespravedlnost… (přemýšlí) Zkrátka mám rád pracovitost, férové jednání, veškerá zákulisní jednání musí jít mimo mě. Za mě musí být hráči stoprocentně připraveni fyzicky, herně, takticky, a je jedno, jaký tým trénuji. Ať budu trénovat mostecký dorost nebo áčko Army, nároky budou stejné.

Ve Slovanu zůstali opravdoví srdcaři, těší jednoho z vlastníků Miroslava Zadáka

V Ústí bude hodně mladý tým, takže pracovitost se nabízí…

Jsou tu nějací kluci mající smlouvy, jež jim končí a oni odejdou, takže chceme jít cestou mladých hráčů. Nechci říct, že tu nabereme tisíc hráčů z krajských přeborů, ale i tam běhá spousta šikovných kluků. Možná neměli štěstí hned při posunu z mládeže mezi muže, ale dnes to může být jiné. Samozřejmě to bude formou zkušebního období. Jsme si ale vědomi, že krom mládí potřebujeme i zkušenost, nicméně pro mě je v tuto chvíli ve fotbale prioritou běhání a chuť se zlepšovat.

Máte už nějaký seznam jmen, s nimiž můžete počítat?

Počítáme s tím, že tu zůstanou brankář Němec, dále Hudec, Čítek, i třeba Čičovský, což je mladý hráč, ale už má ve druhé lize něco odkopáno. Pak jsou tu kluci z jako Kabantsov či Tymoshenko, kteří mají ještě smlouvy, i u nich doufáme, že zůstanou. Jsem tu ale teprve na prvním tréninku, takže uvidím, kdo co v sobě má. Pochopitelně jsem oslovil i hráče z nižších soutěží, ti jsou tu ale na zkoušku, rozhodně to není tak, že by dostali smlouvy. Zatím mají šanci o ně zabojovat.

Oproti ostatním týmům ČFL začínáte přípravu výrazně dříve, jaká bude?

V tuhle chvíli musím zjistit především jaký je fyzický stav celého týmu. Mohl bych jim tu dát běhat deset čtyřstovek aby padali na hubu, ale to nám nic nedá. Potřebujeme postupně najíždět do přípravy tak, abychom v té půlce srpna byli stoprocentně připraveni. V přípravě máme těžké soupeře, nechci říct, že mě přátelák nezajímá, zápas je pro mě vždy vrchol týdne, ale zároveň budu vědět, v jaké fázi přípravy jsme. To mužstvo se skládá de facto úplně nové, takže to budou takové puzzle. A v tuhle chvíli je ta krabice úplně rozsypaná. My musíme ty jednotlivé dílky poskládat, vybrat vhodné typy, které nám budou zapadat do našeho systému. Každý, kdo tu teď je, má šanci se ukázat. Chceme hrát útočný, běhavý fotbal s mladými kluky, které bude zdobit agresivita. Pak uvidíme, na co to bude stačit.

Takže jaké jsou ambice? Spousta fanoušků doufá v co nejdřívější návrat…

To takhle nejde říct. Všichni víme, že tam je Viktorka Žižkov, která udělá pro návrat maximum, pak Brozany a další. My uděláme maximum a čas ukáže, kam nás to vynese. Já jsem třetí ligu sledoval, vím, že to je hodně o mladých hráčích, o běhání, ale cíl je teď klub stabilizovat. Samozřejmě pokud budeme hrát v horních patrech tabulky, tak se o postup pokusíme, ale v tuhle chvíli nechci nikomu nic slibovat. Třetí liga je poloprofesionální soutěž, takže i smlouvy a režim jsou tomu přizpůsobené. Budeme trénovat čtyřikrát týdně, v sobotu bude zápas a neděli by měli mít kluci volnou. Trénovat se bude odpoledne.

Nováček postup nedotáhl. Vlčí smečka končí ve finále

Soupeři v přípravě jsou poměrně nároční, co vy na to?

To je pravda, ale já se toho nebojím. Myslím, že měsíční volno mezi sezónami všem klukům pomůže a pokud tam není nějaké dlouhodobé zranění, tak z toho hráč nevypadne. Naopak přijde odpočatý a všichni pak mají chuť hrát a ukázat to nejlepší.

Jako hlavní trenér jdete z okresního přeboru najednou do ČFL, jaký máte pocit? Nebojíte se trochu toho skoku?

Vůbec ne. Mně se líbila už úroveň dorostu v Mostě, kde mě to naplňovalo, cítil jsem, že ti kluci jdou za tím, co po nich chci, věří mi. Bohužel jsem se nepohodl s vedením. Mám jednu velkou výhodu, a tou je fakt, že mě fotbal neživí. Pokud si tedy někdo myslí, že jdu do Ústí vydělávat miliony, tak ho rychle vyvedu z omylu (smích). Mě naplňuje být na hřišti a předávat zkušenosti mladým klukům.

Můžete alespoň nastínit, co vás živí?

Mám něco ve smyslu autodopravy.

Ještě v právě skončené sezóně jste hrál na Litoměřicku okresní přebor v Žitenicích. Je reálné pokračovat i v tomhle ohledu?

Myslím si, že určitě ne. Hraje se vesměs v sobotu od pěti hodin, v ČFL už to zahrnuje nějaké cestování, ta šance je podle mě minimální.

Střekov se prvního bodu nedočkal. První místo uhájily Černovice

A aspoň báčko na tréninku Army si s kluky zahrajete? Třeba Aleš Křeček to praktikoval celkem běžně…

Když tu trénoval Martin Hašek a nějaký hráč do počtu chyběl, tak jsem si zahrál, bylo to takové příjemné zpestření, ale teď už se do toho vyloženě nepohrnu. Byla to sranda, každopádně teď už bych to nechal jen na klucích.

Je něco, co byste vzkázal ústeckým fanouškům, kteří možná nejsou v úplně ideálním rozpoložení?

Ústí je krajské město a třetí liga je pro něj rozhodně málo. Rozhodně ale nechci nic slibovat. Pokud budeme v horních patrech tabulky, určitě po postupu půjdeme, ale priorita je propojit spolupráci s mládeží a být soběstační. Už z vlastní kariéry hráče vím, že za vším je tvrdá práce, která se pak musí projevit na hřišti. Pokud si někteří kluci myslí, že ČFL bude jenom takové lážo plážo, tak pode mnou tomu tak určitě nebude.