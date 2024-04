Utkání mělo určitou pikantérii, protože Hřebeč při shánění posil lovila v zimě nejúspěšněji právě v Lounech. Výborný záložní Myška však nemohl hrát kvůli trestu za červenou kartu v minulém kole, veterán Verner už se spíš věnuje koučingu a hrál tak jen Filip Štěpánek.

„Na zápas proti bývalým našim hráčům jsme se těšili,“ přiznal Tomáš Beneš s tím, že pokud bude šance, budou se Louny o udržení rvát.

Louny oživily naděje na záchranu. „Byl to těžký zápas, za stálého deště, na náročném terénu. Soupeř hrozil jen z dlouhých nákopů a využíval svou výškovou převahu. Nám, když se podařilo dostat míč na zem a přesně kombinovat, tak jsme byli nebezpečnější," hodnotil duel lounský trenér Pavel Schettl.

První půle byla podle jeho slov hodně bojovná. "Chvíli nám trvalo, než jsme se s jednoduchou hrou domácích srovnali. Obě naše branky padly po našich hezkých kombinačních akcích a přesném zakončení. Ve druhé půli už nebyl soupeř tak nebezpečný a my jsme byli více odvážní v kombinaci a myslím, že kondice byla na naší straně. Dvě branky v závěru toho byly důkazem. Dnes zasloužená výhra," dodal kouč FK SEKO Louny.

Hrajícímu trenérovi Hřebče Miroslavu Novákovi se do hodnocení zápasu už ani nechtělo. „Jsem obrovsky zklamán, náš výkon neměl absolutně nic. Louny byly strašné a Hřebeč ještě šílenější. Těším se na Kladno, to je zápas, který nám může dodat vše do zbytku sezony,“ vzkázal s ohledem na další duel, který se v Kladně kvůli divákům bude hrát už v pátek 26. dubna odpoledne. Louny čeká v neděli doma zmiňovaná konfrontace s vedoucím Chomutovem.