Po prvním poločase se oba celky rozešly do kabin ještě smírně, když se za domácí trefil Rybář a za Lounské Sulovský. Hostům pak stačilo deset minut v rozmezí od 71. do 81. minuty, aby definitivně překlopili výsledek na svou stranu - dalšími dvěma góly a zkompletovaným hattrickem k tomu přispěl Jaroslav Sulovský a jednou trefou Zícha. Zajímavostí je skutečnost, že Sulovskému přípravu narušily pracovní povinnosti, protože jako hasič pomáhal s rozsáhlým požárem v Hřensku a Louny ho v minulém víkendu namohly nasadit v poháru. O to větší chuť si evidentně schoval do mistrovské soutěže.