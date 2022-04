Louny měly sice mírnou převahu, ale chyběl moment překvapení, rychlost a přesnost.

Ani začátek druhého poločasu nebyl o moc lepší a hrát se začalo prakticky až v závěrečné čtvrthodině. V 77. si na centr z pravé strany ve vápně naskočil střídající Seri Bagou, ale gólman Stránský zasáhl míč o zlomek vteřiny dříve. Stejný hráč měl další velkou šanci o pět minut později, ale přestřelil. Pak se o slovo přihlásili i hosté, když v závěrečných minutách ohrozili Pokorného v brance po dvou rohových kopech, ale domácí obrana situace vyřešila a oba celky se tak rozešli s bezbrankovou remízou.

Gól dal kluk, kterého jsem ještě neviděl, usmíval se Holeček po skalpu Ledvic

Louny jsou v tabulce osmé se ziskem 28. bodu a k příštímu zápasu jedou Louny do Slaného, které v tomto kole podlehlo Meteoru v Praze 2:0.

„Zkusili jsme také řešení s Tomášem Štouračem. Bojoval, ale máme problém v záloze. Naštěstí se nám vrátil Popovič. Ve středu pole propadáme. Oni tam byli živější. Vytratili se nám hráči, kteří to táhli. S tou šancí „Feriho“ jsme to měli vyhrát, na druhé straně v závěru zase zaváhal Kovalčík, ale ubránili jsme to. Bojujeme, bojujeme. Je to tam o pár bodech. Teď jedeme do Slaného, které prohrálo na Meteoru a ten hrál hůře něž před týdnem tady v Lounech, tak uvidíme,“ uzavřel hodnocení trenér Zdeněk Kudela.

FK SEKO Louny - FC Chomutov 0:0

Rozhodčí - Holakovská - Šafránková Lafek, ŽK 1:2, 210 diváků.

FK Louny: Pokorný - Šimeček, Vávra, Fiřt, Kovalčík - Zícha, Myška (63. Seri Bagou), Sulovský, Šmalcl (80. Popovič), Švejda - Štourač (80. Minařík).

FC Chomutov: Stránský - Harmouz, Kubík, Kunart, Kibal - Šourek, Janošík, Gedeon, Kubík, Jelínek (72. Kočka) - Boček.

KVÍZ: Legendární Karel Poborský oslavil 50. narozeniny. Co víte o jeho kariéře?

Jaroslav Tošner