Ale to není zdaleka vše! Nyní dorazilo dalších pět nových hráčů.

O koho se jedná?

Z Teplic zavítal střední osmnáctiletý záložník Marek Jungmann. Vypadá zajímavě, otestovali jsme ho a zkusíme ho. Zatím se jedná o hostování a dál se uvidí. Z Oldřichova přišel o dva roky starší krajní záložník David Linda. Je u nás i univerzál Tobiáš Svoboda z Brandýsa nad Labem.

Hledali jste i v zahraničí?Ano. je tady Daniel Ademuwagun Olajide, útočník tmavé pleti z Nigérie. Je vysoký, rychlý šikovný a vypadá fakt dobře. Uvidíme, jak dlouho o nás vydrží… A posledním do party je Biregham Sodhi. Je to středopolař, Ind s kanadským občanstvím. Je mu osmnáct, hrál dorosteneckou ligu někde ve Španělsku a třebaže to asi není hned úplně na základní sestavu, tak v něco v něm je.

Fotbalisty z ciziny jste sehnali přes nějaké manažery?

Ano, je to přes manažera Jiřího Miku, který dělal do Varnsdorfu útočníka Tanga, letní posilu ostravského Baníku. Oba už přiletěli, trénují a hráli i přípravu. Proti Tuchlovicím, kdy jsme 2:0 vyhráli, dokonce Daniel Olajide i skóroval. Druhý gól dal Švejda.

Jak probíhá jejich aklimatizace?

Je to pro ně těžké, musí se tady v Čechách rozkoukat. Oba jsou tady ubytovaní u sponzora Sedláčka, na tréninky jezdí na koloběžkách, je to taková sranda.

Jak dlouhé kontrakty uzavřeli?

Zatím to necháme na půl roku. Taky uvidíme, jak dlouho tu vydrží. Hlavně nigerijský útočník má velké předpoklady a může o něj být zájem z vyšších soutěží. V zimě si spolupráci vyhodnotíme, případně může přijít někdo jiný.

Deset nových tváří, to budí samo o sobě respekt, pro diváky to bude zajímavé…

Jsou to mladí kluci, osobně si myslím, že budeme mít jeden z nejmladších kádrů v divizi, podobně jako třeba Štětí. Uvidíme.

Mužstvo se rodí doslova za pochodu, že?

Hodně jsme zkoušeli, hráči dostávali třeba 30 minut na zápas. Trenér to musel rozházet, bylo to takové složité. Proti Tuchlovicím už to bylo stabilnější, ale ještě bude potřeba sestavu nějak vyrýsovat. V neděli už začínáme, od 17.00 hostíme Neratovice. Letní příprava, to byl fofr, léto je vždy rychle pryč.

Před třemi dny jste oznámili odchod Vasila Popoviče, který míří do FC Zličín. Bude kádr ještě nějak zeštihlovat?Odešel kvůli dojíždění. V podstatě jsme teď stále dva hráči nad stav. Budou se muset dělat nominace a prostě někdo se nevejde. Na druhou stranu jsme celé jaro při zraněních hráli v jedenácti a podobné situaci jsme se chtěli vyvarovat. Navíc máme i B mužstvo, takže kluci tady uplatnění a vyžití najdou.

Už dříve přišli dva hráči ze Žatce, jmenovitě záložník Jan Čonka a v minulé sezoně dvacetigólový útočník Pavel Klíč. jak to s nimi vypadá?

Pavel se jeví dobře, je to tip útočníka, který nám tu dlouhodobě chyběl. Je důrazný, nebojí se jít jeden na jednoho. Honza už teď trénuje, dokonce hrál, pak měl krátkou dovolenou, ale už je zdravý.

Koho považujete za největší divizní favority?

Neratovice, na které narazíme hned v prvním kole. Zkušené ligisty má v kádru ambiciózní SK Hřebeč, kam nyní navíc přišel bývalý slávistický záložník Dušan Švento. Silné bude Kladno, dobře se jeví Chomutov, nechci zapomenout na Újezd, perspektivní je Štětí.

A kde budou v tabulce Louny?

Chceme na podzim uhrát nějaké body. Minule jsme byli osmí, tak snad se posuneme výkonnostně trochu výš.

Jak se na sezonu těšíte?

Hodně, samy jsme zvědaví. Jak říkám, máme hodně mladý tým. Vydali jsme na nějakou cestu a uvidíme, jestli bude dobrá, nebo ne.