Co se tedy po dobrém startu do soutěže stalo?

Přišla nějaká nečekaná zranění a zápasy s kluby, které byly podle nás ovlivněné rozhodčími. Jednalo se o utkání s Chomutovem, Meteorem Praha, Neratovicemi. Bylo na nás odpískáno pět pokutových kopů, přitom jsme hráli vyrovnané zápasy. A ještě pak musím zmínit domácí zápas se Slaným. Ten byl ovlivněn jak ze strany rozhodčích, tak i naší velkou marodkou.

Proč musíte čelit nepřizni rozhodčích?

Na to mám jednoduché vysvětlení: chováme se k nim dobře, co si přejí dostanou, a to i v případě prohry, ale neplatíme je a nejsme kamarádi s příznivci Romana Berbra.

V podobné situaci jsou i ligové Teplice, které se veřejně vymezují vůči vedení svazu. Za to jsou „trestány“. Věříte, že se něco změní, když se nyní rozjela kauza „Berbr“?

Doufám že ano, musí se , ale vymítit všichni, kteří byli do jeho systému zapojeni.

A souhlasíte s Teplicemi, s jejich nekompromisním postojem vůči FAČR?

Souhlasíme, ale musí se zachovat řízení soutěží a chod FAČR.

Ještě k podzimu. Může klesající forma pramenit také z toho, že se mužstvo přes léto poměrně dost obměnilo?

Mužstvo se obměnilo již v zimě, v létě bylo vhodně doplněno. Fotbal jsme hráli dobrý, to naznačily první dva zápasy. A jak jsem již uvedl, i v dalších zápasech jsme nehráli špatně. Vyjma utkání ve Štětí, tam jsme totálně selhali.

Je pravda, že ostatní porážky byly těsné. Moc gólů ale nedáváte. Trápí vás ofenzivní složka?

Když jsou k dispozici všichni útočníci, tak dáváme i góly. Zápasy s Ostrovem a Březovou to potvrdily.

Jak se vám hraje na nově zrekonstruovaném stadionu?

Jsme velmi spokojeni a nadšení novým zázemím, stejně tak i soupeři.

Smutné je, že nemohli chodit diváci. To pro vás funkcionáře i samotné hráče musel být nezvyk!

U nás se to týkalo jednoho zápasu, kam jsme pustili jen 50 diváků. Ostatní měli smůlu. Jinak by nám to samozřejmě chybělo.

Nyní se nehraje vůbec. Jaký očekáváte systém, když se bude hrát až na jaře?

Na začátku soutěže bylo avízováno, že při problémech bude stačit odehrát jen 50 procent zápasů. Tak se pravděpodobně dohraje podzimní kolo na jaře a potom možná baráž. Ale uvidíme, kdy budeme moct na trávníky vyběhnout.

Nově máte béčko. Co bylo impulzem pro jeho vznik?

Pro vznik B-týmu bylo impulzem to, že nám odcházeli všichni dorostenci do okolních vesnic, protože do divize to pro ně byl velký skok. Vlastě jsme vychovávali mládež pro ostatní kluby.

Nyní je béčko ve IV. třídě. Chcete ho mít výše?

Určitě! Cílem je A třída, krajský přebor. Aby se v béčku mohli rozehrávat hráči po zranění a samozřejmě hlavně naši odchovanci.

Proč jste v minulosti béčko rušili?

Měli jsme tenkrát velký nedostatek hráčů, béčko jsme nemohli udržet.

Ještě k mládeži - máte dostatek hráčů a trenérů?

Nyní je situace v mládeži slušná, máme i dostatek trenérů. Chceme se pokusit o Sportovní centrum mládeže, už na tom pracujeme.