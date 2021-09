Trenér Kudela pro tento zápas postrádal stále zraněného Minaříka, dlouhodobě nemocného Lukeše a čerstvě nemocného Sulovského.

Louny sice měly územní převahu, ale obrana soupeře je držela před hranicí vápna. Po půlhodině hry měl první větší šanci Myška, kterému jí připravil svým přesným centrem Švejda. Míč však nekontrolovaně odskočil a bylo po šanci. Hned v následující minutě našel Gajecky z pravé strany nabíhajícího Klimta, jenže ten trefil jen boční síť. Další velkou šanci měli domácí ve 39. minutě. Švejdův centr do vápna poslal Gajecký hlavou nad.

Stejný obraz hry pokračoval i po přestávce. Již v 50. minutě zahrával Fiřt trestný kop a mířil přesně k bližší tyči, jenže Martinec byl pozorný a byl u míče dřív, než Fiřtovi dotírající spoluhráči. V 56. minutě už příznivci domácího celku mohli slavit. Gajecký se prosadil střelou k zadní tyči, za kterou se Martinec jen marně natahoval. Za tři minuty vytáhl trenér Kudela svého žolíka. Na hrací plochu poslal Serino, který vystřídal Klimta a stačily pouhé tři minuty na hřišti, aby se zapsal mezi střelce. Přesný Švejdův centr před branku uklidil Seri Bagou do sítě.

Za další čtyři minuty přistrčil Myška balón Serimu a ten jen propasíroval mezi dvěma bránícími hráči podruhé do sítě. Vedení svého celku mohl v 75. navýšit Myška, ale jeho střelu ze 20 metrů stačil Martinec vytáhnout nad břevno své branky. Zdálo se být rozhodnuto, ale to byl velký omyl. Stačili dvě minuty. Střelu Veselého vyrazil Pokorný do břevna a od něho šel míč za brankovou čáru. Z protiútoku zahrozil opět Seri Bagou, jenže jeho střelecký pokus vyrazil gólman Březové nad. Běžela 84. minuta a hosté snížili Veselým na rozdíl branky. Vsadili vše na útok. Kopali trestný kop a pak i roh. Před brankou svým spoluhráčům přišel pomoci i Martinec. Domácí se však v dramatickém závěru ubránili a po tříminutovém nastavení si mohli oddechnout.

K dalšímu zápasu jedou Louny do Neratovic, které jsou v tabulce druhé a pak je čekají dva domácí zápasy. V sobotu 25. září s Aritmou Praha a hned v úterý 28. září přivítají Tatran Rakovník.

„Doma hrajeme slušné zápasy. Dnes velmi dobrý první poločas, kdy jsme klidně mohli dát dva, tři góly. Pak začneme skvěle druhý poločas a nakonec je z toho drama. Hostům po přestávce hodně pomohl zkušený Vaněček (hrával v Plzni, Mladé Boleslavi, Sokolově, Karlových Varech). Nám vůbec nepomohlo hřiště. Hrozně to na něm skáče. Tutovky měli Gajecký s Myškou, ale odskočilo jim to. Takhle rozehraný zápas jsme měli dotáhnou do daleko lepšího rozdílového výsledku, ale jsme spokojeni. Oni posílili. Přivedli některé hráče ze Sokolova. Nás nyní čeká série těžkých zápasů, tak to dnes pro nás byla hodně důležitá výhra,“ hodnotil po zápase trenér Zdeněk Kudela.

FK SEKO Louny – FK Olympie Březová 3:2 (0:0)

Branky: 56. Gajecký, 62. a 66. Seri Bagou – 77. a 84. Veselý.

Rozhodčí: Bohata – Šťastný, Martínek, ŽK 4:2, 186 diváků.

FK Louny: Pokorný – Šimeček, Vávra, Vokurka, Fiřt – Zícha, Popovič, Myška, Švejda – Gajecký (81. Štourač), Klimt (59. Seri Bagou).

Olympia Březová: Martinec – Šaloun, Nimrichter, Kravar, Peterka – Deme, Hašek (66. Tesař), Poupě, Rusňák, Body (46. Vaněček)– Veselý.

Jaroslav Tošner