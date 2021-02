V Lounech měli naplánovaný příchod posil, dvanáctý celek tabulky se chtěl vyhnout boji o záchranu, do kterého je po neúplném podzimu namočený. Start jara je ale prozatím odložený na neurčito, pandemie koronaviru zatím neustupuje. „Počítáme, že se později dohrání soutěže rozběhne, společnost nemůže být uzavřená donekonečna,“ myslí si šéf FK SEKO Louny Pavel Domecký.

Novo tribuna na lounském stadionu. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

I Lounští měli naplánovaná přátelská utkání, vyjednávali o posilách. „Z rodinných důvodů odešel Lukáš Dvořák, pracujeme na dvou až třech hráčích, kteří to chtějí u nás zkusit. Jména zatím nebudu prozrazovat; je to otázka jednání s hráči i s kluby. Všechno se to řeší jen telefony. Hráče nevidíte , jak hrají, jak jsou na tom. To je špatně,“ štve Domeckého.