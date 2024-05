Zatímco áčko FK Seko Louny nedokázalo doma porazit Štětí, béčko vyhrálo nad Duchcovem.

Atmosféra na stadionu v Lounech | Video: Deník/František Bílek

Áčko potřebovalo body jako sůl, do branky Štětí se ale netrefilo ani jednou. A protože hosté měli stejnou produktivitu, slabá návštěva gól neviděla. „Z naší strany to byl do ofenzivy nejslabší výkon jara," stěžuje si trenér Pavel Schettl. Proč se Lounským, kteří jsou na předposledním místě divizní tabulky, na zeleném pažitu nedařilo? „V prvním poločase nám chyběl pohyb, nasazení, rychlejší přechod do útoku. Hosté aktivitou také nehýřili, takže z toho byl fotbal mezi vápny a prakticky bez vážnějšího ohrožení branky," popisuje Schettl „nudu v Lounech". O poločasové přestávce lounský trenér zvýšil hlas. Pomohlo to, hra jeho svěřenců byla o poznání lepší. „Měli jsme asi tři náznaky šancí, ale ve finální fázi chyběl klid. Soupeř si přijel pro bod, který celkem v klidu uhájil."

Daleko lépe si vedlo béčko, které vyhrálo 3:2 v Lahošti, kde mají domácí hřiště hráči Duchcova. „V kabině jsme si řekli, že chceme být od začátku aktivní a že nebereme nic jiného než tři body," líčí Jan Pařízek, jeden z trenérů. Hned zkraje úvodní půle měli hosté velkou šanci, jenže do vedení šel díky mladíčkovi Merglovi po čtvrt hodině Duchcov. „Padla po naší nekoncentrovanosti. Od té chvíle jsme tahali za kratší konec." Na začátku druhého poločasu se ale hra změnila, béčko Loun bylo znovu lepší. Tentokrát se už gólu dočkalo, trefil se Baťka. Domácí sice šli opět do vedení, díky nákopům si totiž dokázali vytvářet šance, jenže rychlá, důrazná hra Loun slavila úspěch. „Beneš srovnal s penalty. Pak jsme se snažili strhnout vedení na svou stranu, což se taky díky napadání a obrovské vůli povedlo," hlásí Pařízek. Šťastným střelcem rozhodující branky, která přivála zasloužené tři body a čtvrté místo, byl Vojtěch Trup.