Michal Šimeček (23 let) odstartoval svou kariéru v žateckém Slavoji, hrál i za Chmel Blšany. V Teplicích si v sezoně 2017/2018 zahrál ve třech ligových zápasech, celkem nastřádal 122 minut. Branku nedal, do statistik se nezapsal ani žlutou kartou. Se „žlutomodrými" má ale titul z Juniorské ligy. Ze Stínadel hostoval v Ústí nad Labem a Brozanech.

Zdeněk Švejda (22 let) je odchovancem Loun, ze kterých v mládežnickém věku přišel do Teplic. V první lize si zahrál jen jeden zápas, a to v sezoně 2018/2019 proti Jablonci, kdy nastoupil na 13 minut. Během fotbalu stačil vystudovat vysokou školu. Také Šveja se může pyšnit teplickým titulem z Juniorské ligy.

Louny se chystají na zahájení letní přípravy. V sobotu 10. července budou hrát od 10.30 hodin na svém stadionu proti dorostu FK Teplice.

Do nové divizní sezony vstoupí tým Zdeňka Kudely 31. července v Českém Brodě.

Ondřej Holl