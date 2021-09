Po nepovedeném utkání v Neratovicích se fotbalisté Loun chtěli rehabilitovat před domácími fanoušky, jenže Aritma Praha není zrovna nejlehčí soupeř. Zásluhou výborného výkonu v prvním poločase se domácím podařilo přehrát svého soupeře a nakonec si ze zápasu odnesli kromě šrámů i tři body.

Divizní Louny (v oranžovém) v zápase s pražskou Aritmou. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Jak už to v domácích utkáních bývá tradicí, zahájili fotbalisté Loun své utkání náporem. Už v 7. minutě zahrával Fiřt rohový kop, na který si naskočil Gajecký a hlavou otevřel skóre utkání. Hodně vzruchu přinesla 22. minuta. V ní pálil z hranice vápna Švejda. Gólman Roub jeho střelu neudržel a míč šel do tyče a pak mířil za brankovou čáru. Roub po něm skočil, ale s balónem v náručí se ocitl za brankovou čárou. Gól to však nebyl, protože sudí Talpáš viděl nedovolený zákrok Gajeckého na brankaře, který ocenil žlutou kartou. Domácí nemuseli dlouho smutnit. Za pouhé dvě minuty odvrátila obrana Arity centr Švejdy jen k Sulovskému a jeho skákavá střela skončila za zády Rouba. Po půlhodině hry se dostali do velké šance hosté, jmenovitě Mika. Jeho střelu k tyči i následnou dorážku však Pokorný zlikvidoval. Další velkou šanci domácích měl Švejda, který promáchl na prázdno po centru od Myšky.