K pátému diviznímu kolu vzhlíželi příznivci lounského fotbalu s nadějí na body, ale také s obavami. Pro domácí tým bylo důležité bodovat, jenže v sestavě trenér Kudela postrádal hned čtyři hráče základní sestavy. Nemocný je Zícha, zranění Gajecký s Vávrou a při rozcvičování před zápasem se ozval Dvořákův lýtkový sval, který mu tak vystavil stopku.

Utkání samotné začalo dost podivně. Sudí Doubek odpískal již v 10. minutě penaltu proti domácímu celku za zákrok ve vápně, který snad viděl pouze on. Pokorného magie však zafungovala a Nádeníček ani netrefil bránu. Jenže už o osm minut později zahrávali hosté Trnkou rohový kop, který hlavou usměrnil za bezmocného gólmana Loun Obrtlík.

Louny se dostaly k první vážnější střele na branku až po půlhodině hry. Po rohovém kopu míč směřoval k Lukešovi, který však mířil lehce nad. Stačilo pár minut a nebezpečí bylo před domácí brankou, na kterou se řítili hned dva hráči Slaného. Pokorný si zvolil Nádeníčka s míčem, který situaci nevyřešil nejlépe a nechal brankaře domácích vyniknout.

Do druhého poločasu poslal trenér Loun na hrací plochu „Feriho“, který byl určitě uživením útoku, ale ani on se nedokázal prosadit. Domácí si dostali do dvou pološancí, které Sedlák v brance Slaného zvládl. V 81. musel Pokorný zasahovat proti střele Zelenky, který utekl lounské obraně po levé straně. Ve druhé minutě nastavení centroval do vápna Slaného Lukeš, jenže Sedlák byl u míče o zlomek vteřiny dříve, než Vokurku s „Ferim“.

„Bohužel nám odpadávají hráči, na kterých by mělo mužstvo stát. Je ale fakt, že jsme si za celou hrací dobu nevytvořili větší brankovou příležitost. Postrádali jsme bojovnost a dravost, kterou měl soupeř. Ten šel více za vítězstvím a tak zaslouženě vyhrál. Asi to bude znít otřepaně a určitě si nechceme stěžovat, ale některé zákroky rozhodčích z posledních zápasů vyvolávají rozpaky. Dnes jsme ale podali nejhorší výkon a situace začíná být vážná,“ komentoval výsledek trenér Zdeněk Kudela.

V příštím kole čeká Louny důležitý duel ve Štětí (sobota 10.15), který bude důležitý pro oba celky. Domácí jsou poslední bez bodu, Lounští se začínají nepříjemně namáčet do spodních vod divizní tabulky.



FK SEKO Louny – SK Slaný 0:1 (0:1).

Branky: 18. Obrtlík.

Rozhodčí: Doubek – Míč, Kolátor.

ŽK: 2:2.

Diváci: 287.

FK Louny: Pokorný – Fiřt, Kányai, Vokurka, Kafka – Trup, Popovič (66. Zerner), Sulovský (76. Minařík), Lukeš – Lesniak, Schwendt (46. Seri Bagou)

SK Slaný: Sedlák – Zelenka, Jaráb, Obrtlík, Šmidrkal – Volek (78. Hansl), Trnka (90. Koula), Mareš, Galbavý (78. Maroušek), Vimr (87. Vašák) – Nádeníček.

Jaroslav Tošner