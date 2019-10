Domácí potřebovali plný bodový zisk, aby se odpoutali od spodních pater tabulky. Za svým cílem šli od samého začátku utkání. Na první branku si diváci museli ovšem počkat do 21. minuty. Gajecký přistrčil těsně před vápnem Lesniakovi a ten nádhernou střelou k pravé tyči otevřel skóre utkání. Uplynulo pouze pět minut a domácí vedli již o dvě branky. Minařík vyslal míč za obranu Arsenalu, hostující obrana zaváhala a balón si vzal Gajecký. Gólman Plechatý sice proti němu vyběhl, ale Gajecký ho obešel a pak si poradil i vracejícím se Malým. Kudela Gajeckého chválí. "Možná se to někdy nezdá, ale je pro nás velmi platným hráčem."

Po půlhodině hry to bylo již 3:0 pro Louny. Matkovič jen kousek před zadní čárou, tedy téměř z mrtvého úhlu propasíroval míč mezi nohama Plechatého do sítě. Poslední šanci prvního poločasu měl Jakub Suchý, jehož dělovku stačil Plechatý vyrazit na roh. O osudu utkání bylo téměř rozhodnuto a neznámou zůstávalo jen skóre.

Na další branku fandové domácích nemuseli čekat dlouho. V 62. zatáhl balón před branku Lesniak, přehrál pod sebe Zernerovi, ten posunul na zcela volného Gajeckého, který se nemýlil. Forvard Loun pak promarnil šanci na hattrick, když v 73. minutě prohrál souboj s dobře vyběhnuvším Plechatým. V následující minutě se dostali ke slovu hosté. Bergmann měl dostatek prostoru, aby přesnou střelou k levé tyči připravil Pokorného o čisté konto. Jen pár minut před koncem základní hrací doby zbytečně fauloval ve vápně Vokurka Vébra a byla z toho penalta. Tu s jistotou proměnil Soukup. Poslední slovo však měli zaslouženě domácí a diváci se tak dočkali vytouženého bůra. V první minutě nastavení zahrával Fiřt přímý kop. Ten sice do brány neprošel, ale odražený míč poslal do sítě pohotovou střelou Lesniak. "Škoda obdržených branek," mrzely trenéra Loun dva góly v síti Pokorného. Našel i jiná negativa. "Bohužel nám stále nefunguje podle představ záloha, ve které nás trápí marodka. Zícha má antibiotika a Trupa vyřadilo ze hry svalové zranění. Nutně by jsme potřebovali, aby se už vrátil Popovič."

Zisk tří bodů posunul Louny na desátou příčku divizní tabulky se ziskem 13 bodů. V příštím kole zajíždějí na hřiště poslední Dobříše, kde by si rády své bodové konto ještě vylepšily.

FK SEKO Louny – FK Arsenal Česká Lípa 5:2 (3:0):

Branky: 21. a 90+1. Lesniak, 26. a 62. Gajecký, 30. Matkovič – 74. Bergmann, 88. Soukup (PK).

Rozhodčí: Talpáš – Jati, Krupka.

ŽK: 4:1.

Diváci: 185.

Louny: Pokorný – Fiřt, Besta, Vokurka, Kafka – Matkovič, Sulovský (46. Zerner), Suchý, Minařík (69. Schettl) – Gajecký (77. Nykl), Lesniak.

Česká Lípa: Plechatý – Duda, Vodrážka, Bína, Malý (65. Provazník) – Lakatoš, Bergmann, Valta (51. Vepřovský), Vébr, Žižka – Kaňkovský (72. Soukup).



Jaroslav Tošner