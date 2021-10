Trenér Zdeněk Kudela se tentokrát musel obejít bez dvou klíčových hráčů. Zraněn je Popovič a volno tentokrát dostal gólman Pokorný, kterého mezi tyčemi nahradil nadějný Dombrovskij.

Utkání začalo tři minuty před oficiálním výkopem a ten, kdo dorazil na čas, přišel o první branku, protože ve 2. minutě Myška přihrál ideálně Klimkovi a ten otevřel brankový účet svého mužstva. Poté domácí trochu zvolnili tempo. Další střely Klimta, Fiřta a Sulovského odvrátil Žulevič na rohy, ale ani z nich branka nepadla. Až pět minut před přestávkou poslal centr před branku Fiřt. První hlavičkoval Klimt, po něm Gajecký, ale za Žulevičova záda jej poslal rovněž hlavou až Švejda. Hned v následující minutě zahrával rohový kop z pravé strany Šimeček, Vávra sice hlavičkoval jen do břevna, ale Vokurka už poslal míč do sítě.

Střelecké hody pokračovaly krátce po změně stran. Po Fiřtově rohu se po několika pokusech svých spoluhráčů prosadil Vávra. Po hodině hry dostal Bagou ideální přihrávku do běhu od Zernera, ale mířil jen do Žuleviče.Na pátou branku se tak čekalo do 75. minuty. Seri Bagou udělal kličku Dolákovi a rozvlnil rakovnickou síť. Uběhly čtyři minuty a byl tu další gól. Centr Zernera usměrnil do sítě Minařík, který byl na hřišti pouhých 5 minut. Další gól přidal Siri Bagou opět po přihrávce Zernera. Osmou a poslední branku obstaral v 88. minutě Zerner, který dorážel střelu Lukeše.

Louny mají na svém kontě 17 bodů a v tabulce se posunuly na krásné 4. místo. V příštím kole jedou do Brandýsa a pak přivítají Českou Lípu, tedy dva silné celky, které mají v tabulce jen o dva body méně.

„Měli jsme z toho trochu obavy. Oni jsou poslední a neměli co ztratit. Máme sice nějaké výpadky, když jdeme do otevřené obrany v přečíslení a nakonec je špatná přihrávka. Mám ale radost, že jsme zápas zvládli. Vypadl nám Vasil (Popovič), to je velká ztráta. Je to klíčový hráč. Snad bude brzo fit,“ hodnotil ve stručnosti trenér Kudela.

FK SEKO Louny – TJ Tatran Rakovník 8:0 (3:0)

Branky: 2. Klimt, 40. Švejda, 41. Vokurka, 51. Vávra, 75. a 86. Bagou, 79. Minařík, 88. Zerner. Rozhodčí: Milner - Šťastný, Bahník, bez karet, 245 diváků.

FK Louny: Dombrovskij – Fiřt, Vokurka, Vávra (75. Štourač), Šimeček – Švejda, Sulovský (75. Minařík), Myška, Zícha (55. Zerner) - Klimt (55. Bagou), Gajecký (83. Lukeš).

Tatran Rakovník: Žulevič – Rothe, Hradecký, Lisner, Dolák – V. Markowych (55. Hrobník), Čech (75. Zbořil), Verner (42. M. Matkowych), Donor, Šrédl – Omovie.

Jaroslav Tošner