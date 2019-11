V Lounech se podle papírových předpokladů očekával vyrovnaný souboj, ale vše nakonec bylo úplně jinak.Trenér Kudela postrádal zraněného Lesniaka a Trup začínal po svalovém zranění jen na lavičce.

Hosté zahrozili poprvé již v sedmé minutě, když po rohu stál v cestě do sítě dobře postavený brankař Pokorný. Hned z protiakce se dostali do šance domácí. Centr Zíchy však Gajecký minul a střelu Schettla stačil poslat Kalina na roh. Běžela 19. minuta a v ní po pravé straně utekl Čížek. Jeho střelu Pokorný vyrazil k Pospíšilovi a ten poslal balón za jeho záda. Akce jako přes kopírák přišla ve 28. minutě jen s tím rozdílem, že Čížek překonal Pokorného na první pokus. Minutu před přestávkou zachytili hosté laxní rozehrávku, následoval bleskový přechod do útoku a Tóth nedal Pokornému šanci. Až v závěrečné minutě vyslali domácí střelu mezi tyče kladenské brány. Jmenovitě Schettl, ale jeho pokus o přehození gólman Tesař vystihl a míč lapil.

Do druhého poločasu poslal trenér Kudela Minaříka, který nahradil Zernera, a Suchý se posunul ke Gajeckému, jako podhrotový hráč. Spolupráce zmiňovaných přinesla dvě minuty po přestávce ovoce. Centr Minařika Gajecký hlavou jen lízl, ale Suchého hlavička zamířila přesně. Jiskřička naděje na obrat však uhasla velice rychle. Stejně, jako již několikrát, Čížek se prohnal po pravé straně a přesně zakončil. Stejný scénář pak Čížek zopakoval ještě v 66. minutě a v 73. s tím rozdílem, že zakončoval z levé strany. Až v závěru utkání domácí nepříznivý stav korigovali. Vyražený míč poslal v 82. za záda Tesaře z dorážky Zícha a dvě minuty před koncem zužitkoval přímý kop Trup. Jeho střela kolem zdi zapadla přesně k tyči.

Domácí sice měli územní převahu, ale nedokázali se dostat před branku, prohrávali většinu soubojů. Pokud šli jeden na jednoho, volili zastavení akce a přihrávku.

„Dostali jsme pořádnou lekci. Asi jsme měli územní převahu, ale na to se nehraje. Je to o sprintu a té nás soupeř předčil. Naše obrana to odchodila. Všechny branky jsme inkasovali do otevřené obrany. Musím pochválit mladíky v dresu Kladna, Tótha a teprve sedmnáctiletého Pospíšila, jak vyučovali naše zkušené hráče. Nyní nás čekají dvě velmi těžká utkání. Doufám, že se kluci z dneška poučí,“ komentoval výsledek trenér domácích Zdeněk Kudela.

V dalším kole jedou Louny do Souše a poslední podzimní kolo odehrají doma s Tatranem Rakovník, kterému se začalo dařit.

FK SEKO Louny – SK Kladno 3:6 (0:3).

Branky: 47. Suchý, 82. Zícha, 88. Trup – 28., 54. 65. a 73. Čížek, 19. Pospíšil, 44. Tóth.

Rozhodčí: Nejedlý – Hlaváček, Míč.

ŽK: 0:1.

Diváci: 203.

Louny: Pokorný – Fiřt (70. Trup), Besta, Vokurka, Kafka – Zícha, Suchý, Zerner (46. Minařík), Sulovský, Schettl (56. Matkovič) – Gajecký.

Kladno: Tesař – Kalina, Nosek, Javorek, Stříška – Pospíšil (84. Abraham), Růžička, Holub, Čížek – Kraus (70. Procházka), Tóth (76. Bagou Seri).



Jaroslav Tošner