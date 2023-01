„Když přijeli kluci z Kadaně, tak šel Suky (Pavel Soukup) do naší kabiny, tak jsem ho musel zarazit,“ říkal s úsměvem člen výboru Loun Tomáš Beneš. Jeho další slova už tak veselá nebyla.

„Z minulého utkání s Kopaninou máme dva zraněné. Švajda je mimo hru na čtyři týdny se svalovým zraněním a Vokurka má zlomený kotník, což bude znamenat sádru na šest týdnů. Lehčí zranění má i Dubský.“ Problémy mají Loun hlavně na pozici gólmana. Vypadá to, že Dombrovskij nakonec skutečně odejde do Ústí a tak se do branky opět postavil Michal Klíč, který zatím papírově patří Slavoji Žatec, ačkoli tam již tok nechytal.

První šance utkání přišla v 17. minutě a měl jí domácí Zerner, kterého našel perfektní přihrávkou Hradecký. Bohužel z toho byla jen tyč. O čtyři minuty později měli první šanci hosté a hned jí využili. Karban dostal přihrávku do otevřené obrany a svou příležitost s přehledem proměnil. Srovnáno bylo už za dvě minuty, Když Zernerovu přihrávku od zadní čáry zužitkoval Myška. Následovala hra plná nepřesností na obou stranách a poslední šanci prvního poločasu přinesla 34. minuta. V ní Soukup našel na levé straně Karbana, jehož střelu z úhlu Klíč s pomocí tyče zlikvidoval.

Skóre se tak měnilo až po změně stran. Již v 54. minutě vyrobil hrubku Kukačka, který doslova poslal míč na nohu Zíchy a ten dával do zcela odryté brány na 2:1 pro Louny. Hned v následující minutě vyslal z úhlu další střelu na branku Vinš, jenže obránce Kadaně stačil ještě před brankovou čárou míč odkopnout do zámezí. Další velkou příležitost měl domácí Zerner. Jeho pokus však gólman Kadaně odvrátil na roh. Branky se tak všichni dočkali až deset minut před koncem utkání. To ze 20 metrů napřáhl ke střele Hradecký a míč se zastavil až v síti.

Proti minulému utkání s Kopaninou se domácí přizpůsobili v tempu hry soupeři. Vytvořili si sice více příležitostí, ale chybělo přesnější zakončení. Louny tak musí kromě brankaře také nutně řešit post klasického útočníka.

Za týden, tedy 4. února čeká Louny třetiligové Ústí nad Labem. Utkání se hraje od 11 hodin v Teplicích a pak následuje herní soustředění v Královském Poříčí.

FK SEKO Louny - Tatran Kadaň 3:1 (1:1)

Branky: Myška, Zícha, Hradecký - Karban.

FK Louny: Klíč - Šimeček, Fiřt, Popovič, Kovalčík - Zerner, Štourač, Verner, Hradecký - Myška, Zícha. Střídali Vinš, Fric, Baťka.

Jaroslav Tošner