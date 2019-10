Trenér Kudela se tentokrát musel obejít bez dvou záložníků Sulovského se Zíchou. I jejich absence se podepsala na celkovém výrazu hry domácích. „Chyběli nám hodně,“ přiznal kouč Loun po zápase.

„Získaný bod je vzhledem k průběhu střetnutí žalostně málo,“ litoval ztráty dvou bodů předseda klubu Pavel Domecký.

„Prokázalo se, co byl doposud náš největší problém. Ve všech předchozích zápasech jsme si také dokázali vytvořit jasné gólové příležitosti, ale také svými individuálními chybami jsme soupeři darovali šance, které gólově trestal,“ přidal Domecký své postřehy.

Lounům se povedl vstup do zápasu. Již ve druhé minutě zahrával Trup rohový kop z pravé strany. Jeho centr propadl do vápna, ale nikdo z jeho spoluhráčů nedokázal ve skrumáži před brankou prostrčit míč do sítě. Další velkou šanci měl po dvaceti minutách hry Gajecký, jenže jeho střelu vytlačil gólman Stareček na další roh. Třetí branková příležitost domácích přišla ve 38. minutě. Na začátku byl opět roh v podání Trupa. Kop byl trochu přetažený, ale našel Bestu. Jeho hlavičku však Stareček dokázal vyboxovat do bezpečí.

Louny měly v první půli převahu, kterou však nedokázaly brankově zhodnotit. Hosté jen odkopávali a jediná činnost, ve které byli lepší, byly hlavičkové souboje.

I druhý poločas začali domácí dobře. První brankovou příležitost měl po hodině hry Fiřt, ale Stareček si s jeho střelou nadvakrát poradil. O pět minut později pálil Lesniak k bližší tyči, ale byl z toho opět jen rohový kop. Ten pak domácí zahráli velmi špatně a o míč přišli. Hosté však opět byli neškodní a tak asi jejich největší brankovou příležitostí byla střela Teodora Jelitra těsně vedle levé tyče.

V rozstřelu začínali hosté. První dvě série oba celky proměnily. V té třetí však vysoko přestřeli kapitán hostujícího celku Troníček. Louny posunul do vedení Fiřt. Čtvrtí střelci byli opět úspěšní a tak už byly Louny blízko další penaltové výhře. Hostující Junek s velkým štěstím překonal Pokorného. Gólman Loun vystihl směr střely, na míč si sáhl, ale vyrazit jej nedokázal. Pak šel kopat Trup. Dva kroky a střela, se kterou si hostující brankař Roub, jenž šel na hřiště v 90. minutě, poradil. V další sérii byli hosté úspěšní. Penaltu Nykla, který napodobil Trupa, Roub kryl. O vítězi tak bylo rozhodnuto.

„K utkání není co říct. Všichni to viděli. Neproměňujeme šance, bez toho se vyhrávat nedá. Záloha nepřipraví finální přihrávku, ale trápíme se hlavně v útoku,“zhodnotil výkon svého mužstva trenér Zdeněk Kudela.

Hráči soupeře věděli, že měli obrovskou kliku. „Dnes jsme si nezasloužili vyhrát, mohli jsme klidně dostat tři, nebo čtyři branky, ale dva body jsou nakonec naše,“ potvrdil trenér Aritmy Tomáš Kubr.

Louny mají na svém kontě pouhých 7 bodů za tři výhry po penaltách a krčí se na předposledním místě tabulky. V příštím kole jedou do Brandýsa.

FK SEKO Louny – Aritma Praha 0:0.

Rozhodčí: Vokoun – Hádek, Trojan.

ŽK: 4:2.

Diváci: 150.

Louny: Pokorný – Fiřt, Besta, Vokurka, Kafka – Matkovič (69. Zerner), Suchý, Trup, Schettl (46. Jaroš) – Gajecký (85. Nykl), Lesniak.

Aritma: Stareček (90. Roub) – Jelitro, Glasnovič, Troníček, Bedrna – Modr, Turák (69. Štohanzl), Pivrnec, Frnoch, Baran (46. Kocour) – Podobský (61. Junek).

Jaroslav Tošner