Lounům se výsledkově na divizní fotbalové scéně nevede podle představ. V sobotním duelu 7. kola podlehly na hřišti SK Slaný 0:1 a zaznamenaly už čtvrtou porážku v řadě. Admira B, Brandýs nad Labem, Kladno a teď Slaný… Seznam přemožitelů se rozšiřuje.

Fotbalová divize: Slaný (v modrém) porazilo doma Louny brankou Nádeníčka 1:0. | Foto: Vladislav Lukáš

Louny po letních rošádách v kádru nehrají zle, ale body chybějí, a tak se mužstvo propadlo až do pásma sestupu. V neděli ho navíc čeká druhý celek tabulky SK Hřebeč, za který hrají exligisté, například Jakub Podaný nebo Tomáš Jablonský.

Slaný naopak zapsal do tabulky třetí výhru v řadě.

Proti Lounům to byla ale pořádná bitva, v níž hosté ukázali, že u dna tabulky nemusí zůstat. Domácí se radují, protože tři výhry v řadě v novodobé historii Slaný nikdy v divizi neuhrálo a výsledek 1:0, který trefil kanonýr Bohumil Nádeníček, je dostal před derby s SK Kladno do pohody.

První půlhodina nebyla úplně záživná, i když nějaké rány mohly při lepším zakončením uvažovat o zápisu do střelecké listiny. Vše změnila 34. minuta, kdy na vlastní polovině hřiště vybojoval míč Novotný a ten putoval přes Herčíka a Javorka na Ceccarelliho. Ten přesným centrem posadil míč na prsa Nádeníčkovi, který poté zblízka překonal Dvořáka - 1:0.

O tři minuty později mohl Nádeníček přidat další branku, ale nepovedlo se. "Za mě byl vstup do zápasu výborný, měli jsme tam šance. Bohužel jsme je neproměnili, ale jednu nakonec ano," těšilo trenéra Slaného Jiřího Veselého.

Po přestávce chtěli hosté potrestat žlutý faul Bíby, jenže trestný kop poslali jen do slánské zdi. Louny ale dál přitápěly pod kotlem, jejich největší šanci ale kryl Olajidemu parádně Sedlák. To byla tutovka a druhý souboj stejných hráčů opět dopadl lépe pro slánského brankáře, protože technická rána Afričana minula klec.

Domácí o sobě v útoku dali vědět víc až v poslední desetiminutovce, kdy Louny hru otevřely. Nádeníček však obě šancí po akcích Ceccarelliho a Nolla poslal mimo. Nakonec to Slaňákům nevadilo, tři body uhájili a tabulce se vyhřívají na pěkném šestém místě s pouze čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Chomutov. "Ve druhé části jsme měli výpadek, ale probereme to a zase nás to posune. Týmu za výkon děkuji a už se těšíme na derby," říká Jiří Veselý, který v Kladně roky hrával, o to speciálnější pro něj duel bude.

"V divizi není lehkých zápasů. Nelze hledět na postavení našich soupeřů v tabulce. Louny jsme porazili nejtěsnějším rozdílem a výhra se vůbec nerodila lehce. Pro nás je skvělé, že jsme dosáhli třetí výhry v řadě a to se nám v naší divizní historii ještě nikdy nepodařilo. Navíc si Sedlák podruhé v řadě připsal čisté konto," těšilo vedoucího mužstva Slaného Milana Šúra.

Divize B, 7. kolo:

SK Slaný – FK SEKO Louny 1:0 (1:0)

Branka: 34. Nádeníček. Rozhodčí: Pánek. Diváků: 250.