Svěřenci trenéra Libora Klíče o víkendu kapitulovali na trávníku rezervy pražské Admiry 2:3. Domácí se dostali do vedení ve 37. minutě Markem. Na to odpověděl po obrátce stran lounský střelec Jaroslav Sulovský, psala se 67. minuta. Pražané si pak vzali vedení zpět pět minut před koncem, ale ani to hosty nesrazilo do kolen a Lounští v nastaveném čase v 92. minutě srovnali Šimečkem. Jenže o pár vteřin později, v poslední minutě nastaveného času, rozhodl admirský Pelikán. Louny se v dalším kole představí doma, kde budou v neděli od 17.00 hostit Český Brod.