Z úvodního divizního kola vytěžili fotbalisté Loun velmi cenné dva body, které si přivezli z Českého Brodu. V prvním domácím zápase se chtěli nejen předvést svým fanouškům, ale výsledek z Brodu potvrdit. Trenér Kudela sice nemohl postavit některé hráče, které by asi na hřišti viděl rád, ale zdá se, že konečně má dostatek kvalitních hráčů.

Na marodce jsou stále Sulovský, Minařík a Vávra. K tomu hygienici poslali do karantény Lesniaka. Zadní řady posílil Attila Kányai. „Je to odchovanec Ústí, působil v juniorce Teplic. Měli jsme ho vyhlédnutého již před rokem, ale on pak šel do Německa, kde hrál za SV Einheit Kamenz. Teď se nám přihlásil, proto jsme se rychle dohodli. Je velmi kvalitní, může hrát v obraně i v záloze,“ upřesnil manager přípravy Tomáš Beneš. Na lavičce pak byl mimo jiné připraven i Vasil Popovič, který kvůli zranění nehrál více něž rok. „Trénuje na sto procent. Takového záložníka, jako je on potřebujeme,“ doplnil Beneš.

Utkání samotné začalo opatrně z obou stran, ale jako první se osmělili hosté. Hned v úvodu prověřili pozornost Pokorného. První čtvrthodina patřila Ostrovu, ale pak se hra vyrovnala a pomalu převzali iniciativu domácí. Jako první vystřelil na branku Zícha. Gólman Ostrova tuto střelu z dálky jen vyrazil k Schwendtovi, který míč posunul opět k Záchovi, ale ten tentokrát mířil lehce nad. Ve 35. minutě už přišla gólová radost. Seri "Feri" Bagou vybojoval míč, přihrál Gajeckému, který dal pohodlně svou první branku dne. Za pět minut to bylo již 2:0 pro domácí. To Zícha vybídl ke skórování „Feriho“, brankař Vaněček jeho střelu neudržel a Gajecký dával do zcela odkryté brány. Závěr poločasu byl v režii hostů. Nejdříve musel své umění a pohotovost předvést Pokorný po střele Kostky, pak však musel kapitulovat po hlavičce stejného hráče, který dostal ve vápně dost prostoru k zakončení.

Kdo čekal, že branka do šatny hosty posadí do sedla, byl zklamán. Hned po přestávce dali Lounští zapomenout na nepovedenou pětiminutovku z první půle. Jako první se předvedl Seri Bagou, který svou samostatnou akci zakončil střelou těsně vedle levé tyče. Pak Attila Kányai vybojoval roh. Ten šel kopat Trup a trochu jej přetáhl, jenže u zadní tyče byl Bagou s Gajeckým a druhý jmenovaný dal svou třetí branku v utkání. V 71. minutě zahrávali hosté standardku. Bursikův centr se sice hned neujal, ale míč se dostal ke Koberovi, který jej poslal volejem ze vzduchu pod břevno Pokorného svatyně. Stačilo šest minut a Louny měly dvoubrankové vedení zpět. Gajecký vysunul „Feriho“ a ten už si s bezmocným Vaněčkem poradil. Brankovou tečku udělal střídající Kafka; Gajeckého střelu Vaněček vyrazil nohou jen ke Kafkovi a ten už měl snadnou práci

„Úvodní dvacetiminutovka nebyla od nás nejlepší, ale pak jsme začali hrát to, co jsme si řekli před utkáním. Kluci viděli, že když hrají to, co mají, tak jsou dobří. Škoda inkasované branky do šatny, ale řekli jsme si k tomu něco a druhý poločas už byl podle představ. Zatím ještě máme nějaké marody, ale konečně nejsme se sestavou pod tlakem, jako v uplynulé sezóně,“ hodnotil trenér Zdeněk Kudela.



FK SEKO Louny – FK Ostrov 5:2 (2:1)

Branky: 35., 40. a 62. Gajecký, 77. Seri Bagou, 86. Kafka – 45. Kostka, 71. Kobera.

Rozhodčí: Dohnal – Lafek, Navrátilová.

ŽK: 2:1.

Diváci: 250.

FK Louny: Pokorný – Fiřt, Dvořák, Vokurka, Kányai – Schwendt (69. Kafka), Trup (88. Záhoř), Zícha, Lukeš – Gajecký, Bagou (80. Popovič).

FK Ostrov: Vaněček – Dušek, Liška, Kočí (55. Hron), Vondráček – Kostka (70. Vrba), Kobera, Toth, Bursík, Matoušek - Janovský.



Jaroslav Tošner