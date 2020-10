Domácí měli více jak skvělý vstup do zápasu. Hned v první minutě usměrnil Lukešův centr z pravé strany za Kaslova záda Lesniak. Stejné obsazení měl i druhý gól z 10. minuty. Lukeš přihrál Lesniakovi, který stál před vápnem, a umístěná přízemní střela rozvlnila síť podruhé.

Pak však zcela propadla domácí obrana a Pokornému nezbylo nic jiného, než hasit požár ve vápně faulem. Nařízený pokutový kop proměnil s jistotou Hašek.

Běžela 21. minuta; Vávra se rozhodl z dvaceti metrů poslat na bránu centr, jenže Kasl míč proti slunci pravděpodobně neviděl. K jeho smůle mu zapadl přesně pod břevno. Také další branka Lounských byla pohledná. Trup zahrával trestný kop, který sice obrana hostů odvrátila, ale míč se dostal Lesniakovi. Nejdříve si důrazem poradil s Kaslem a pak i s Neumanem, který se marně snažil zabránit lounskému střelci k završení hattricku. V další šanci hlavičkoval Schwendt těsně nad. Branky se Schwendt dočkal v poslední minutě první půle. Trupův centr z levé strany poslal hlavou do sítě Březové a stanovil tak poločasový stav na 5:1 pro domácí.

Drtivá převaha favorita pokračovala i po přestávce. Hned v úvodní minutě druhé půle centroval před branku Trup, ale hlavičku Lesniaka gólman Kasl chytil. V následující minutě šel sám na branku Schwendt. Toho však metr před vápnem chytil za ruku a tím nedovoleně zastavil Neudert. Vyfasoval okamžitě červenou. V 57. zahrával Trup rohový kop. Obrana Březové ho jen odvrátila k Vávrovi. Jeho dělovku zpoza vápna však Kasl dokázal chytit. V téže minutě pak Vávra napálil balón do břevna, až se celá branka otřásla. Brankou neskončila ani tvrdá střela Zíchy. I tu Kasl zkrotil. Šestý gól tak padl až v 69. minutě hry. Po Lesniakově přistrčení se střelecky zapsal pěknou střelou Lukeš.

Trenér Kudela pak dal šanci hráčům z lavičky, Louny pak utkání bez problémů dohrály a připsaly si tolik potřebné tři body. V příštím kole jedou do Neratovic.

„Ve středu jsme si s hráči sedli a vyříkali jsme si to. Poslední dva ztracené zápasy byly z naší strany hodně slabé. Je vidět, že si to vzali k srdci. Konečně nám zahráli útočníci podle mých představ. Bohužel nám stále schází větší soubojovost. Problémy máme opět se sestavou. Tuto sezónu určitě nemůžeme počítat se zraněným Dvořákem. Chybějí nám Minařík a Popovič, kteří se zranili na tréninku, a také Feri, který má problém se stehenním svalem. Na druhou stranu se mám od 12. října vrací do hry Gajecký,“ říkal po vítězném zápase trenér Zdeněk Kudela.

FK SEKO Louny - FK Olympie Březová 6:1 (5:1). Branky: 1., 10. a 39. Lesniak, 21. Vávra, 45. Schwendt, 69. Lukeš – 16. Hašek (PK). Rozhodčí: Milner – Pekař, Řeháček. ŽK: 0:0. ČK: 47. Neudert (Březová). Diváci: 49.

FK Louny: Pokorný (73. Klíma) – Fiřt, Vokurka, Vávra – Kányai, Zícha, Trup (67. Kafka), Sulovský (73. Zerner), Lukeš (83. Záhoř) – Lesniak, Schwendt (83. Šíma).

Olympie Březová: Kasl – Neudert, Neuman, Nimrichter, D. Peterka (68. Boukal) – Šaloun, Ptáček (46. Deme), Kravar (46. Vaněček), Badocha (73. Slabyhoudek), P. Peterka (46. Body), - Hašek.



Jaroslav Tošner