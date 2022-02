V dresu Loun se zhruba třem desítkám diváků představili tři nováčci. Jaroslav Kovalčík přišel z juniorky Teplic, Josef Šmalcl z Vltavínu Praha, který hrál i za Viktorii Žižkov a Jan Červený z SK Rakovník

Začátek utkání proti celku Klíčan, které jsou po podzimu třetí v přeboru Středočeského kraje se hrál za nepříjemného studeného deště. Celý první poločas byli hosté výrazně lepší a domácí prakticky nepustili k ohrožení jejich branky. V 10. minutě přišel o míč Zerner a hosté zakončili akci úvodním gólem. Na 0:2 zvýšili hosté ve 27. minutě po rychlé akci zblízka do odkryté branky. Ve 33. minutě stálo při domácích štěstí, když se míč otřel o horní hranu břevna. První šanci si domácí vytvořili až pět minut před přestávkou, ale tu bez problému vyřešil gólman Klíčan.

Během přestávky se trenér Loun Zdeněk Kudela snažil krotit hlas, když svým svěřencům vysvětloval jejich chyby, nedůraznost v soubojích a další nedostatky ve hře.

Slova trenéra si domácí vzali k srdci a už ve 46. minutě se Sulovský trefil z hranice vápna parádně do šibenice. Další šanci měli domácí po přímém kopu Šimečka. Ten se nepodařilo zužitkovat Myškovi, když gólman Klíčan míč vytáhl nad. Hostům se z tlaku podařilo vymanit až po hodině hry a jejich obrovskou šanci zakončenou střelou mířící do horního levého rohu bravurně vytáhl Dombrovskij na roh. To byla první a také poslední vážnější šance hostujícího celku ve druhém poločase. Hned v 67. minutě se uvolnil Červený, jeho střela se odrazila od zadní tyče před nabíhajícího Minaříka a ten měl snadný úkol poslat míč hlavou do zcela odkryté branky. Hned v následující minutě šli domácí do vedení. Další povedená střela z kopačky Švejdy šla přesně pod břevno. Dvě minuty před koncem se po levém křídle prohnal kolem bránících hráčů Klíčan Zícha a střelou podél padajícího gólmana na zadní tyč upravil na konečných 4:2.

„Je to špatné. Máme velké problémy se sestavou. Ráno mi hlásil Vávra covid, Gajecký odešel hrát do Rakouska, ze zdravotních důvodů u nás skončil Lukeš, zraněný je Fiřt. Popovič musel domů na Ukrajinu, na víza čeká ve Francii „Feri“. Někteří kluci mají pracovní povinnosti. Máme sice tři nové hráče, ale ti delší čas nehráli a teprve se vracejí do hry. První poločas byl tragický, ale druhý už byl výrazně lepší. Stejně tomu bylo i ve Zličíně. Obrana v tomto složení hrála poprvé, což bylo vidět. Ještě nás čeká za týden generálka a pak už o body. Potřebovali bychom hrát na trávě, ale uvidíme, jestli to počasí dovolí. Jaro bude hodně těžké,“ říkal po utkání Zdeněk Kudela.

K poslednímu přípravnému utkání před začátkem divize přijede do Loun pátý celek přeboru Středočeského kraje TJ SK Hřebeč,. Výkop utkání je stanoven na příští sobotu 5. března od 11 hodin.

FK SEKO Louny - TJ Klíčany 4:2 (0:2)

Branky Loun: 46. Sulovský, 67. Minařík, 68. Švejda, 88. Zícha.

FK Louny: Pokorný (46. Dombrovskij) - Kovalčík, Šmalcl, Šimeček, Zerner - Švejda, Sulovský, Myška, Zícha - Červený, Klimt. Střídali Minařík a P. Hnátek.

Jaroslav Tošner