S týmem se rozloučili dva hráči. Michal Kafka ukončil kariéru a chce se naplno věnovat svému zaměstnání. Druhým hráčem, který se rozhodl ukončit svou bohatou fotbalovou kariéru, je Vojta Trup. Dá se říci ikona domácích. S ním se loučili také fanoušci a spoluhráči před výkopem utkání.

Trenér Kudela měl nelehkou práci, když musel narychlo zacelit díry v sestavě. Zraněný je Minařík a Vávra, na poslední chvíli onemocněl Lukeš. Až do října bude chybět Attila Kanyai, který si plní studijní povinnosti.

Domácí do utkání doslova vlétli a zatlačili soupeře na jeho polovinu. Ani na branku se nemuselo dlouho čekat. Po čtvrthodině poslal Fiřt přesný centr na hlavu Gajeckého a ten mířil přesně pod břevno. Za pouhých sedm minut zahrávali domácí Fiřtem rohový kop. Ten sice hosté odvrátili, ale jen k Fiřtovi a jeho centr hlavičkoval Gajecký do břevna. Pak přišla velká šance Lesniaka, který se kličkou zbavil gólmana Süttö, ale z úhlu těsně minul zadní tyč. Louny se branky nakonec dočkaly. V poslední minutě prvního poločasu zatáhl míč k rohovému praporku Zícha, svým důrazem spolu s Lesnikem míč udrželi a posunuli ke Gajeckému. Jeho střelu Süttö jen vyrazil k Myškovi a ten se mohl radovat z premiérového gólu v lounském dresu.

Rovněž úvod druhé půle patřil domácím. V 56. minutě vyděsil hostujícího gólmana jeho spoluhráč Sýkora, který si patičkou dal málem vlastní gól. Süttö měl co dělat, aby míč usměrnil mimo tyče na roh. Hned v následující minutě si vysloužil za zbytečné řečnění (jakých slýcháme na hřištích spousty) hostující Dušek žlutou kartu. Protože to byla jeho druhá žlutá, musel předčasně opustit hrací plochu.

To byl, dá se říci, zlomový okamžik. Domácí téměř přestali hrát a utkání se dohrálo bez vážnější šance. Dvě sice přišly v samotném závěru utkání, ale Gajecký, ani střídající Schwendt skórovat nedokázali.

Louny nyní čekají dvě venkovní utkání. Příští kolo na Meteoru Praha a další týden krajské derby v Chomutově.

„Máme trochu problémy se sestavou. Na poslední chvíli nám vypadli Lukeš s Vávrou, Sulovský s Popovič se zapojili později do přípravy a je to znát na jejich kondici. To bylo vidět ve druhé půli. Kdybychom měli větší důraz, tak jsme měli další čtyři šance na gól. Soupeř hrál dobře, měl rychlý přechod do protiútoku, navíc posílili o Vojtěcha Machka ze Sokolova. Sice jsme je dnes k ničemu nepustili, ale nebyli jsme efektivní dopředu. Stejně jako v Českém Brodě, kdy jsme po slabém poločase ve tom druhém byli lepší, ale bez brankového efektu. Hodně jsme v přípravě zapracovali na dravosti a důrazu v osobních soubojích, což bylo vidět v první půli, ale po vyloučení jejich hráče tohle všechno bylo pryč. Nyní nás nečeká nic lehkého, ale budeme bojovat,“ hodnotil po utkání trenér Zdeněk Kudela.



FK SEKO Louny – FK Ostrov 2:0 (2:0)

Branky: 16. Gajecký, 45. Myška.

Rozhodčí: Trojan – Doubek, Rouček.

ŽK: 2:1.

Diváci: 287.

FK Louny: Pokorný – Šimeček, Štourač, Vokurka, Fiřt – Zícha, Myška (59. Sulovský), Popovič (75. Schwendt), Švejda – Lesniak (49. Klimt), Gajecký.

FK Ostrov: Süttö – Dušek, Liška, Sýkora, Toth – Vrba, Machek, Hakl, Zedníček (59. Hron), Bursík (70. Horváth) – Matoušek.

Jaroslav Tošner