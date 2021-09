„Dlouhodobě se nám u nich nedaří, ale máme celkem formu a byli jsme kompletní, takže jsme chtěli tuto šňůru přetrhnout. Bohužel nám nevyšla první půle, kterou jsme prohráli 0:2,“ hodnotil porážku 1:4 manažer Štětí Milan Plíšek. „Do druhé půle jsme poslali dva mladé kluky, vlétli jsme na ně a začali jsme soupeře přehrávat. Bohužel nás zradila koncovka, ze spousty rohů a střel jsme vytěžili pouze jeden gól,“ litoval.

Vokoun v samostatném úniku trefil břevno, jeho další ránu k tyči vytěsnil brankář. V závěrečném tlaku přišla ztráta na polovině hřiště a Meteor přidal do otevřené obrany pojistku na 3:1. „To nás zlomilo a soupeř pak přidal ještě čtvrtý gól. Škoda, že jsme si soupeře nechali na začátku utéct. Věřil jsem, že srovnáme, hráli jsme dobře, ale bez gólů to nejde,“ posteskl si Plíšek.

Naopak důvod k radosti mají v Mostě, který smetl Brandýs n. L. 4:1 a vyhřívá se na čele. Uspěly i Louny, které spláchly 4:0 Slaný. „Kromě prvního poločasu v Českém Brodě podáváme solidní výkon, ale je to takové nevyvážené. Kluci ukazují, že když na hřišti odvedou to, co se po nich chce, tak hra dostává nějaký řád a má to i výsledky. Na Slaný jsme byli dobře připraveni. Oni to hrají přes Nádeníčka. Naše defensiva pracovala velmi dobře. Mám radost z toho, že se dostáváme víc a víc do hry, vytváříme si šance a gólů moc nedostáváme. Trápí nás trochu zranění. Dnes Vávra, po utkání s Chomutovem Zícha. Na marodce je stále Lukeš. Teď je důležité se připravit na zápas ve Štětí,“ shrnul po zápase trenér Zdeněk Kudela.

SPOLUAUTOR: J. TOŠNER