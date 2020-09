Zápas začal velmi opatrně. prvních deset minut se oba týmy jen oťukávaly. Obranu domácích si dirigoval Patrik Gedeon a hosté nedostávali příliš mnoho prostoru k útokům. Chomutovští o sobě dali vědět už v páté minutě, ale vysoký centr na Martina Bočka a zakončení hostujícího gólmana Jakuba Pokorného nezaskočilo. Vzápětí odpověděli hosté, ale ani pokus Bagou Seri Antonie Feriola svůj cíl v síti nenašel.

Po čtvrt hodině se hra zrychlila a přelévala od jednoho vápna ke druhému. Hosté dali několikrát najevo, že si z Chomutova chtějí odvézt nějaké body. Ale ani domácí na nic nečekali. Záloha se snažila o rychlý přechod do útoku a když to nešlo po zemi, létaly míče vzduchem. tady je většinou sklepával k nohám svých spoluhráčů Boček.

Mezi 14. a 16. minutou dostal několikrát šanci ukázat své umění domácí gólman Radek Zaťko. Všechny nebezpečné situaci ale za pomoci obrany bezchybně vyřešil. Pak přišla 22. minuta a Boček se dostal do parádní šance. Gólmana Pokorného ale nepřekonal. Dočkal se až za chvíli. Pronikl do vápna, kde ho domácí obránci zastavili jen za cenu faulu a rozhodčí nařídil pokutový kop. Zahrávat ho šel sám Boček. Na jeho tvrdou polo-vysokou střelu do levé části Pokorný nedosáhl a domácí šli do vedení.



První gól hosty zaskočil a domácí na čas převzali iniciativu. Louny se však brzy oklepaly a tlačily se opět dopředu. Chomutov reagoval občasnými brejky a po jednom z nich modl dát rozdílový gól. To když se pět minut před koncem prvního poločasu zjevil sám před Pokorným Radek Jelínek. Lounského gólmana se mu však přehodit nepodařilo.



Druhý poločas přinesl očekávaný tlak hostů. Chomutovská obrana ale pracovala bezchybně. Když už se hosté dostali k zakončení, narazili na brankářské umění Zaťka. S přibývajícím časem narůstala nervozita nejen hráčů hostí, ale také jejich lavičky. Na hřišti se často jiskřilo a rozhodčí začal rozdávat především domácím hráčům žluté karty. Vytoužené penalty se však Lounští nedočkali. Například v 62. minutě zul jeden z domácích hráčů Lukešovi kopačku, rozhodčí Talpášš do píšťalky na znamení pokutového kopu však nefoukl.

Závěrečná čtvrthodina přinesla zoufalou snahu hostů o vyrovnání, nepomohlo tomu však ani předchozí dvojí střídání hostů. Naopak, po velké šanci Bočka mohlo být rozhodnuto. Závěrečný nápor hostů domácí zvládli a získali tak třetí vítězství ze čtyř zápasů. Velký podíl na něm měla zodpovědná hra celého týmu, která se tentokrát obešla bez vážnějších chyb. Je ště nad ostatními vynikla dvojice Boček – Zaťko. Zápas tak rozhodl chladnokrevně proměněný pokutový kop a bezchybný výkon domácího gólmana.

FC Chomutov – FK SEKO Louny 1:0 (1:0). Branka: 32. Martin Boček (PK). Rozhodčí: Talpáš – Nehasil, Trojan. ŽK: 4:1. Diváci: 215.

FK SEKO Louny: Pokorný-Kafka, Vokurka, Fiřt, Kányai -Lukeš, Sulovský (75. Zerner), Zícha, Trup -Schwendt (67. Popovič), Bagou (67. Lesniak).