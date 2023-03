Úvodní minuty přinesly hodně nepřesností na obou stranách a hrálo se po většinu času ve středu pole. První šanci měli domácí po čtvrt hodině hry. Hasil přihrál Šimečkovi, ale ten těsně minul levou tyč. Na první branku si tak fanoušci museli počkat do 22. minuty. Hradecký viděl na levé straně nabíhajícího Zíchu. Poslal mu balón do běhu a ten střelou na vzdálenější tyč pod padajícím bránícím Markem překonal Konečného v brance. Za deset minut se Zícha dostal do další šance. Pálil však téměř od zadní čáry a trefil spojnici tyče a břevna. Téměř z protiútoku zahrozili hosté. Ze skrumáže se snažil zakončit Mráz, ale Pokorný ho vychytal. Gólman Loun okamžitě rozehrál a domácí šli do dalšího útoku. V něm Zícha vysunul Myšku, ale ten měl k míči dále, než brankař Admiry, který mu nedovolil zakončit. Pět minut před přestávkou vyslal Hradecký z vrcholu oblouku před vápnem jedovatou střelu, ale těsně minul.