„Působí to na mě jako velká tragédie. Lidé musí opouštět svoje domovy a doufat, že se to k jejich bydlení nedostane. Je tam spousta hasičů, jak profíků, tak dobrovolných. Každý z nich dělá, co se dá, abychom požár dostali, co nejrychleji pod kontrolu,“ vypráví Sulovský při chvilkách oddechu a jedním dechem dodává: „Je to největší událost za mojí hasičskou kariéru. Ten požár je obrovský. Podle informací největší, který u nás kdy byl,“ dokresluje tatínek dvou malých dětí.