Rychlá branka posadila kladenské na koně a jejich další příležitosti na sebe nenechaly dlouho čekat. Střelu Pihrta z 25. minuty vytáhl Pokorný na roh. Pak se dostali do útočné akce i domácí. Centr Šimečka však obránce odvrátil před čekajícím Zíchou na roh. Po půl hodině lounští faulovali před vápnem Šímu a Kladno zahrávalo přímý kop z nebezpečné vzdálenosti. Pokorný si postavil pečlivě zeď, ale hosté zahráli signál. Místo střely na branku rozehrál Balšánek na Růžičku a ten okamžitě pálil na bližší tyč. Pokorný se však stačil včas přemístit a střelu zneškodnit. O čtyři minuty později prohrál Vávra souboj se Šímou, ten přihrál Pihrtovi a bylo to 0:2. Další úspěšný zákrok si Pokorný připsal po střele Javorka. Pět minut před přestávkou vyslali domácí první střelu na branku. Myškův pokus však postrádal razanci a protože mířil na střed branky, neměl Cimrman s tímto pokusem větší problém.

Do druhého poločasu poslal Jantoš na hrací plochu Seriho na místo Hasila, ve snaze posílit útok. To fungovalo zhruba 12 minut, po které měli domácí herní převahu. Byl to právě střídající Seri Bagou, který pálil po přihrávce od Myšky, ale jeho střela šla asi metr vedle. Pak se aktivita vrátila na kopačky hráčů Kladna. V 72. minutě Pokorný stačil odvrátit nebezpečnou střelu zblízka i dorážku, ale proti další dorážce Šímy neměl nárok. Autora třetí branky Kladna v 76. minutě vystřídal Šnobl a ten se za pouhé dvě minuty na hřišti zapsal mezi střelce. Na centr z pravé strany mu stačilo u zadní tyče jen nastavit nohu. Druhou branku si Šnobl připsal v 89. minutě, když hlavou usměrnil další centr do vápna za Pokorného záda. Hrstka kladenských fanoušků se tak dočkala požadovaného bůra.

Louny zůstávají na sedmém místě divizní tabulky, Kladno výhra posunula na místo třetí. V dalším kole zajíždějí Louny do Chebu.

„Hodně nepříjemná premiéra na lavičce. Vývoj utkání hodně ovlivnila rychle inkasovaná branka. Propadli jsme v situacích, na které jsme se připravovali. Byli jsme nedůrazní v soubojích. Začátek druhé půle byl z naší strany lepší, ale bohužel bez efektu. Bez střely na bránu nemůžeme dát gól. Naše hra dozadu se vůbec nezměnila a soupeř nás svým důrazem přehrával a dostával se do šancí. Pak už je to jedno, jestli dostaneme tři, nebo pět,“ konstatoval hodně zklamaný trenér Jan Jantoš, který ještě dlouhé minuty po ukončení utkání zůstával sám sedět na lavičce.

FK SEKO Louny - SK Kladno 0:5 (0:2)

Rozhodčí: Černý - Hlaváček, Popelka, ŽK 0:2, 228 diváků. FK Louny: Pokorný - Šimeček, Fiřt, Verner, Kovalčík - Švejda, Popovič (78. Štourač), Hradecký (88. Fric), Hasil (46. Seri Bagou)- Myška (88. Zerner), Zícha (82. Bichrt).

SK Kladno: Cimrman - Růžička, Kolářský, Borák - Dostál (71. Procházka), Pihrt (84. Hanzlík), Slabý (71. Kafka), Balšánek, Čížek - Javorek (84. Noll), Šíma (76. Šnobl).

Jaroslav Tošner