Libor Klíč už není trenérem divizního klubu FK SEKO Louny. Na uvolněný post kouče je jediný kandidát. "Jednáme, jasno bude brzy," řekl manažer Tomáš Beneš. Lounští fotbalisté jsou v tabulce s pěti body předposlední. Výsledková krize vyvrcholila nedělní domácí porážkou 0:1 s Ostrovem.

Fotbalový trenér Libor Klíč odchází z Loun. Nabídl rezignaci a po dohodě končí. Předposlední tým divize povede nový kouč. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Louny mění trenéra po deseti kolech. Na úvod sice porazily ambiciózní a nyní jen o horší skóre třetí Neratovice, avšak v dalším průběhu sezony získaly za dvě remízy pouhé dva body. V sobotu dopoledne povede ve Štětí už nový kormidelník.

"Po posledním zápase s Ostrovem přišel trenér Klíč s tím, že by možná týmu pomohla změna a nabídl rezignaci, kterou vedení klubu schválilo. Končí po vzájemné dohodě. Mrzí mě to nejen po sportovní, ale lidské stránce, neboť Libor byl můj vysněný trenér pro Louny. Výsledky jsou ale špatné a v době, když nejdou dělat přestupy, jsme situaci jinak řešit nemohli," uvedl Beneš a končícímu kouči za odvedenou práci poděkoval.

Louny po nevýrazné jarní části minuLé sezony, kdy se z popředí tabulky i vinou zranění a absencí spousty hráčů propadly do jejího středu, refrešovaly v létě kádr. Posílily ho a rozšířily o plejádu nových, z drtivé většiny mladých hráčů.

"Zásadní problém je, že nedáváme góly. Chybí nám střelec. Všechna utkání nebyla špatná. Například v derby v Chomutově jsme mohli vést 2:0 a nikdo by neřekl ani popel, ale zápas jsme prohráli. Naposledy proti Ostrovu to bylo remízové utkání, ale jeden míč nám tam propadl a prohráli jsme 0:1…"

FOTO: Dobroměřice poprvé tratily, v Mojžíři uspěly až po penaltách

FK SEKO má druhý nejhorší ofenzivu v divizní skupině B. V deseti zápasech dal jen šest branek a horší z tohoto pohledu je jen Hvězda Cheb, která skórovala jen čtyři krát. I proto svěřenci končícího Klíče získali z posledních pěti zápasů jediný bod a jsou na předposlední, patnácté pozici. Na Český Brod, který je nad pásmem sestupu, momentálně ztrácí dva body.

Do vyšších pater tabulky má lounský tým vytáhnout nový trenér. "Jednáme s ním, s jedním kandidátem, jasno by mělo být v horizontu hodin, maximálně dní," ujistil manažer Beneš s tím, že by byl rád, kdyby mužstvo v podzimní části získalo 12 bodů. Hned první výzva ve Štětí však bude hodně velká a obtížná.