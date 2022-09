Domácí vlétli do utkání, jako bouřka, která se k Lounům blížila. V 6. minutě zahrávali domácí roh z levé strany. Kopal ho Sulovský, ale než jeho spoluhráči stačili protlačit míč do sítě, uklidila ho obrana Chebu na další roh. Tentokrát se kopalo z pravé strany a zahrával ho Šimeček. Nejvýše si vyskočil Vokurka a hlavou otevřel brankový účet utkání. Za pár minut převzal v malém vápně Zícha přihrávku od Hradeckého, vykličkoval se ke značce pokutového kopu a z otočky překonal Máchu v brance Chebu podruhé. Ve 23. minutě pak Mácha sebral míč z hlavy Vávrovi. Na hrací plochu se začal snášet déšť a další šance už do přestávky nepřišly.

Louny udeřily hned po rozehrání druhého poločasu. Sulovský našel zpětnou přihrávkou Zíchu a ten dal svou druhou branku. Černé svědomí měl tentokrát gólman Mácha, který střelu nečekal, zareagoval pozdě a míč mu proklouzl mezi konečky prstů. Další šanci měl Zícha ještě v 66. minutě. Do brejku jej vysunul Sulovský, ale tísněný útočník Loun trefil jen Máchovu náruč. Na kvalitě utkání se podepsal hustý vytrvalý déšť a tak se diváci již další branky, ani gólové příležitosti nedočkali.

K dalšímu utkání jedou Louny do Kosmonos.

„Protože máme zdravých jedenáct lidí, tak jsme vsadili všechno na prvních 30 minut. Věděli jsme, že když dostanou rychle branku, jsou schopni za chvilku dostat další což se jim stalo v několika zápasech za sebou. Vsadili jsme na to a ono to vyšlo. Navíc nám to hrozně pomohlo. Ve druhém poločase měli několik velmi dobře zahraných standardních situací, ale kluci je velmi dobře odbránili. Druhý poločas byl spíše o bojovnosti a nedostat se pod nějaký tlak. K tomu jsme chtěli přidat nějaký gól z rychlého protiútoku a to nám vyšlo hned na začátku druhé půle,“ hodnotil spokojený trenér Libor Klíč.

FK SEKO Louny - FK Hvězda Cheb 3:0 (2:0)

Branky: 7. Vokurka, 10. a 46. Zícha. Rozhodčí: Grygar - Lafek, Švorc, ŽK 1:3, 180 diváků.

FK Louny: Pokorný - Vokurka, Verner, Fiřt (53. Štourač), Kovalčík - Šimeček, Švejda, Sulovský, Hradecký (82. Hasil) - Myška, Zícha (87. Zerner).

FK Cheb: Mácha - Hucl (40. Kompit), Netrval, Znak (73. Pilař), Janda - Beneš (73. Plíhal), Sláma, Bauer, Eisenreich, Bílek (64. Hrotek) - Kubinec.

Jaroslav Tošner