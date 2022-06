Tato sezóna v divizi dopadla velmi dobře. Dosáhl jste s mužstvem historického maxima, ale určitě cítíte, že to po podzimu mohlo být lepší. Předcházející dvě sezóny, to bylo něco, co výkonnostní fotbal ještě nezažil. Vždy se část soutěže rozehrála, pak se zase vše utnulo. Nikdo nevěděl, kdy se zase bude pokračovat. Hráči dostali individuální tréninkové plány, ovšem kontrola nad nimi žádná. A samozřejmě vám každý po telefonu odkýval, že vše plní. Za mého čtyřletého působení v Lounech jsem s hráči mohl naplno pracovat jen první a potom čtvrtý rok. V té první sezóně jsme postoupili z KP do divize a v té čtvrté pak dosáhli nejlepšího výsledku v historii lounského fotbalu. Ovšem výsledek mohl a měl být ještě lepší.

Během zimní přestávky odešli dva klíčoví hráči Gajecký a Lukeš, které se ne zcela podařilo nahradit.

Po skvělém podzimu odešli Gajecký s Lukešem, oba klíčoví hráči - nejlepší střelec a tahoun středové řady. Proč odešli, není otázka na mě, ale na vedení klubu. A přišly i další velké problémy se zraněnými a nemocnými hráči. A jako posilu se mi v těžké době podařilo přivést jenom obránce Pepu Šmalcla. Než se podařilo dát mužstvo funkčně do pořádku, odehrálo se sedm kol soutěže.

Velkým problémem byla i covidová pauza. Omezené tréninky, odchody hráčů, jako například nadějný Kányai. Někteří hráči během přestávky ukončili aktivní činnost. Jak toto období poznamenalo lounský fotbal?

Covidová doba nepoznamenala jenom lounský fotbal, ta doba poznamenala celou společnost. A budoucnost ještě ukáže, jak covid poznamenal fotbal a sport vůbec. Ale raději zpět k lounskému fotbalu. Hráči, a to byl nejenom případ Kanyiy, přecházeli do jiných zaměstnání, fotbal se dostal na čas v rodinách na druhou kolej. A udržet hráče v natěšení na fotbal nebylo vůbec jednoduché. Ale doufejme, že taková zdravotní krize už nikdy nepřijde.

FOTO A VIDEO: Tonaso Cup vyhrál v Neštěmicích skvělý Matušovičův Havířov

Covidová doba poznamenala i současný kádr. Seri Bagou se dlouho nemohl připojit k mužstvu, Problém měl i Popovič a další hráči, kteří jen těžko doháněli tréninkové manko.V předchozí odpovědi jsem už na to částečně reagoval. Ale u zahraničních hráčů to bylo ještě daleko složitější, nemají své rodiny v Čechách, nemají občanství.

Velmi často jste byl kritický ke kvalitě trávníku v Lounech a tento problém trvá. Myslíte, že i zde má klub rezervy?

Ano, během mého čtyřletého působení v Lounech byla hrací plocha hlavního stadionu v nedobrém stavu. Zlepšení nastalo až letos v průběhu jara. A pomohly tomu jednoduchosti - nová sekačka a dostatek vláhy.

Postavou jara je bezesporu Šimeček a k němu je třeba přidat i Pokorného v brance, ale i v kabině. Jak vám pomáhali tito hráči v nelehké situaci, kdy se mužstvu nedařilo?

Jakub Pokorný byl typickým mluvčím mužstva a opravdovým hybatelem kabiny. A k němu musím samozřejmě hned dodat kapitána Petra Fiřta. Kubovi Pokornému hodně pomohl příchod talentovaného Dombrovského, protože do té doby neměl Pokorný v Lounech konkurenta. A Michal Šimeček je skvělý hráč, který má výkonnostně na vyšší soutěž. "Šimi" týmu moc pomohl, když se mu nedařilo. Alternoval dle potřeby na více postech a vždy výbornými výkony.

Podzim byl solidní, ale jaro nevypadalo vůbec dobře. Několik těsných, nebo zbytečných porážek. Pak však přišel výsledkově solidní závěr. Bylo to i zvolenou taktikou a nasazením hráčů?

Odchody Gajeckého a Lukeše se vlastně nepodařilo herně v průběhu jara úplně nahradit. Způsob hry a pozice v útoku jsem musel hodně měnit a obměňovat. Nakonec moc pomohli Dan Zícha s Martinem Myškou. Tedy dva středoví hráči, kteří nastupovali na pozici hrotu, podhrotu, případně vedle sebe.

Sporťáky? Ty mě nikdy nebraly, říká Lucie Borhyová

Když se za sebou ohlédnete, myslím, že můžete být spokojen. Mužstvo jste přebíral v krajském přeboru a dovedl ho k nejlepšímu výsledku v historii. Jak hodnotíte toto období v Lounech?Částečně jsem odpověděl v první otázce. Druhou a třetí sezónu jsme nemohli odehrát. Myslím si, že kdyby vše běželo tak,jak mělo a má, hráli jsme tuto poslední sezónu o postup do ČFL, nebo i postoupili. Díky mému předchozímu působení v profesionálním fotbalu jsem si vytvořil spoustu kontaktů a díky tomu mohl do Loun přivést kvalitní divizní hráče. A chci také tímto poděkovat panu Vlastovi Sedláčkovi,majiteli SEKA, který Louny finančně držel.

Když jste postupovali do divize, říkal jste, že K Lounům divize patří. Myslíte, že by se zde mohla hrát i ČFL a bude k ní případně ještě hodně dlouhá cesta?

Teď je na vedení v Lounech,aby na moji práci navázali. Divize, zejména skupina B, je hodně těžká soutěž. Severočeský fotbal dost ustupuje ze svých pozic. Ale mužstvo, které v současnosti v Lounech je, má na to , aby divizi uhrálo slušně.

Váš předchůdce na lavičce Loun Pavel Schettl dovedl vesnický fotbal v Domoušicích k postupu do divize, což je určitě obrovský úspěch. Otázka je, jestli divizi hrát budou. Sledoval jste, pokud jste měl čas i Domoušice v krajském přeboru?

Ano, výsledky Domoušic jsem sledoval, koneckonců v Domoušicích bylo hodně hráčů, kteří hráli dříve v Lounech. Ale nemohlo to dopadnout jinak, než to dopadlo. Vesnice, jako Domoušice, se mohou ve vyšších soutěžích účastnit jen epizodicky.

Jaroslav Tošner