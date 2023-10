/FOTO, VIDEO/ Nový trenér Pavel Schettl lounský prapor ve své těžké venkovní premiéře nezvedl. Domácí po třech zápasech vyhráli, hosté připsali i po rošádě na lavičce, na které v týdnu skončil po vzájemné dohodě Libor Klíč, třetí porážku v řadě. Po brankách z úvodu a konce první půle Štětí vedlo 2:0, Louny stihly čtvrt hodiny před koncem jen snížit.

Štětí doma porazilo Louny 2:1. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

"Je to pořád stejné, nedáváme góly, nebyli jsme horší, spíš bych řekl lepší, ale body nemáme," řekl po utkání Tomáš Beneš, manažer FK SEKO Louny.

Mrzela ho nevyužitá šance hned z úvodu. Hosté začali ofenzivně a už ve 3. minutě se po střele Martina Myšky natahoval Václav Sailer, avšak objednal si správné postavení tyček a míč se od jedné z nich odrazil zpět do pole.

"Ano, dali jsme tyčku, pak jsme udělali dvě chyby, góly jsme soupeři darovali a poločas prohráli 0:2. Po přestávce jsme do nich bušili, ale dali jen jeden gól. Jestli se změna trenéra odrazila do lepšího výkonu? Asi jo, ale po dvou trénincích asi v prvním zápase nemůžeme čekat zázraky. Trochu se to změnilo, měli jsme jiné rozestavení, uvidíme, co dál. Už to je boj."

Louny čekají v závěru podzimu "hratelní" soupeři - teď doma čtrnáctý Cheb, venku poslední Nespeky a duely s třetím Újezdem Praha a derniéra na hřišti nyní v tabulce třináctého Českého Brodu. "Znáte to, je to těžký. Když člověk musí, tak to nejde," dodal Beneš.

"Do zápasu jsme zrovna nevstoupili nejlépe a byli to hosté, kdo první zatápěl. Stálo při nás i štěstí v podobě tyče. I když. Naše první střela na branku z kopačky Vojtěcha Pokorného v 8. minutě znamenala vedení 1:0. Hosté ale i nadále byli zcela vyrovnaným soupeřem, vytvořili si několik polo šancí a pod vedením nového trenéra Pavla Schettla se každý hráč chtěl předvést v tom nejlepším světle," řekl Michal Obrtlík, obránce a hrající trenér Štětí.

"I po změně stran se hrálo vyrovnané utkání s čekáním, kdo dá branku. Dvě velké neproměněné příležitosti měl Tomáš Mikina, aby tak 15 minut před koncem z volného přímého kopu snížil na 1:2 Michal Šimeček a ze zápasu udělal drama až do úplného konce. Výsledek už se ale nezměnil, a tak jsme se po třech porážkách mohli konečně radovat z vítězství," dodal kouč vítězů.