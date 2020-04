Těší vás záchrana touto "koronavirovou" cestou?

Odpovím takto: Před námi bylo celé jaro. My jsme udělali v zimě vše proto, abychom se pohybovali v klidném středu tabulky, takže o záchranářských a katastrofálních situacích nemůže býti řeč.

Je podle vás ukončení sezony rozumným řešením? Nebo se dalo ještě počkat?

Ukončení v takové těžké situaci je jediné možné řešení, tak že to schvaluji. Sport musí počkat.

Jaké je vaše hodnocení uplynulé sezony? Můžete být s vašimi výsledky coby nováček spokojeni?

Byl jsem spokojen s přístupem trenéra a hráčů k tréninkům i k zápasům. Na jaro jsme posílili, ale už jsme nemohli dokázat v mistrovských utkáních, jak byla poctivá zimní příprava.

Co bude znamenat současná krize pro klub? Máte signály, jak se hlavní sponzoři klubu k dalšímu sponzoringu postaví, jestli se nějak omezí tok peněz, nebo ne?

Vše ukáže čas, ale myslím si, že budeme pokračovat bez problémů, možná s nepatrným zkrácením rozpočtu

Nakolik se změní kádr? Udržíte všechny hráče?

Již jsem je měsíc neviděl. Ale ti, se kterými jsme mluvil, chtějí nadále hráti v Lounech.

Zůstane i trenér Kudela?

Přejeme si, aby zůstal. Nmám žádné zprávy že by končil.



Ovlivní současná krize nějakým způsobem dostavbu tribuny, zvelebení stadionu?

Nedělalo se asi týden po vyhlášení karantény, ale jinak se pracuje dál. Finišujeme.



Kdy plánujete zahájit letní přípravu?

Trenér si ji přeje začít na začátku července.



Jaký očekáváte vývoj fotbalových soutěží?

Vše je otázkou financí, jak vydrží sponzoři. Vidíte, co se děje ve vyšších soutěží. Možná, že nějaká družstva se nepřihlásí do soutěží, která hrála.



A zvládnou dlouhou pauzu hráči?

Hráči? Ti jsou v pohodě. Trénovali individualně, za pár dní jsou zase ve formě.



Pojďme od áčka k mládeži. Jakou sezonu měla?

Nejsme středisko výchovy mládeže, ale snažíme se shánět hráče všude možně v okolních obcích. Spolupráce je s nimi je bez větších problémů. Snažíme se mít co nejvíce trenérů s výkonnostními třídami C, B, A. Výsledky mládeže byly super. Mimo staršího dorostu, tam mají hráči nyní výkonnostní problémy.



Je pro vás priorita udržet dorost tam, kde je? Třeba proto, aby měli kluci výkonnost dostatečnou pro přechod do áčka?

Chceme, aby stále hrál divizi. Do A týmu se dostane jen ten nejlepší. To se nám nyní nedaří, možná by bylo dobré do budoucna udělat B tým dospělých, kde by se mladí rozehrávali, jestliže ovšem bude dostatek hráčů.

Panuje spokojenost i s počtem hráčů, kteří se v nejmladších kategoriích do Loun hlásí? A s počtem trenérů, které pro mládež máte k dispozici?

Mládež, její počet, je nyní problém ve všech sportech. Ale snažíme se jich oslovit co nejvíc. Proto se nám daří naplnit kategorie, které potřebujeme. S trenéry je to obdobně. Hodně lidí to dělá, protože má v družstvu syna nebo dceru.

Jsou tréninkové plochy, které máte k dispozici, dostatečné?'

Jsme spokojeni, děláme pro to maximum.

Funguje spolupráce s menšími oddíly z okresu?

Ano funguje oběma směry.



Co je potřeba do budoucna v mládežnických kategoriích a v práci s mládeží zlepšit?

Děláme pro to, co je v našich silách, ale potřebujeme:

Dostatek odborných trenérů, kteří mají zájem o trénovaní, ale musí být náležitě odměněni. Doba, kdy se dělalo zadarmo, končí.

Další věcí je odměňování funkcionářů, pro které je to také motivace. Každý má svých rodinných starostí dost, a vedení klubu není nic jednoduchého.

Myslím si že v tomto by měla nejvíc pomoci FAČR, kde jsou všichni královsky placeni. Akce, které dělají pro amatérský fotbal, nestačí. My budeme dělat fotbal, pokud to půjde, pak již nebudou mít koho řídit.