Pavel Schettl, jehož asistentem se stal 52letý Jiří Chaloupka, na umělé trávě v Brozanech opět vyzkoušel řadu nováčků. Tým totiž aktuálně prochází přestavbou.

"Musím říct, že umělka je tam výborná a byla i přes chladné počasí ve skvělém stavu. V utkání se protočilo 22 hráčů, poločas byl 3:0, ten druhý už se hrál v naší režii," konstatoval manažer.

Louny, které na podzim získaly jen pět bodů a porazily pouze v 1. kole doma Neratovice (1:0) chtějí kádr posílit. "Nějaké hráče máme rozjednané, do konce týdne by měli dva přijít, ale pokud to není dotažené, tak konkrétní být nechci," uvedl Beneš.

Další z plejády přípravných zápasů sehraje FK SEKO v sobotu v 10.30 v Teplicích, proti tamnímu výběru do 19 let.