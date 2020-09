Louny nedokázaly navázat na výhry nad Českým Brodem (2:1 na penalty) a nad Ostrovem (5:2). V Praze v neděli dopoledne prohráli s Meteorem 1:3, jediný jejich gól dal Zícha.

Stadion Meteoru Praha | Foto: Fanoušci FK Louny

Lounští odjeli do Prahy brzy ráno a na hřišti v úvodních minutách působili poněkud rozespale. V 18. minutě otevřel skóre domácí Ezaela a pak sudí Cichra neuznal hostům kvůli útočnému faulu branku. Zmiňovaný přestupek proti pravidlům ale viděl patrně pouze on. Meteor zvýšil na rozdíl dvou branek, ale Zícha po příhře Lukeše střelou na zadní tyč ještě do přestávky korigoval na 1:2.