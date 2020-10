Vyrovnané utkání dvou týmů s podobnou bilancí výher a porážek rozhodl jediný gólový okamžik.

Gombáš vnikl v 80. minutě neohroženě do šestnáctky soupeře, kde jej k zemi strhnul hostující Vávra. Rozhodčí Kožár střet bez váhání vyhodnotil jako penaltový. Kapitán Chlumecký udržel nervy a poslal brankáře Pokorného na opačnou stranu.

Od domácích šlo o ojedinělou střelu na branku v průběhu druhého poločasu. Od úvodního hvizdu se sice snažili diktovat tempo utkání. Překonat připravenou obranu se ale dařilo jen výjimečně. K zásadnějšímu ohrožení branky se dostal ještě před přestávkou Dohnalík, v nadlouho jediné větší šanci ale hlavičkoval po rozehraném rohu z bezprostřední blízkosti do břevna. V závěru poločasu naznačili své možnosti také na brejky spoléhající hosté. Domácí pozlobil především Lukeš, který svou druhou střelou rovněž otřel o brankovou konstrukci. Blízko vedení byla návštěva od Ohře také okolo 70. minuty. Střídající Záhoř zcela nehlídaný na penaltě nezaměřil cíl, stejně jako po chvíli jeden z jeho spoluhráčů po chybě v rozehrávce soupeře. Tečku za hostující snahou udělalo marné reklamování penalty poté, co se Vorasický při hlavičce opřel do jednoho z protihráčů. A pak už přišel zmiňovaný penaltový moment.



FK Neratovice – Býškovice – FK SEKO Louny 1:0 (0:0)

Branka: 81. Chlumecký (PK). Rozhodčí: Kožár – Štrincl, Cihlář. ŽK: 1:3.

Louny: Pokorný – Fiřt (68. Záhoř), Vokurka, Vávra, Kányai – Lukeš, Trup, Sulovský (65. Zemer), Zícha -Schwendt, Lesniak (27. Kafka).