Sezóna je za námi, jak jí hodnotíte z pohledu klubu? Uplynulá sezóna byla historicky nejlepší v dějinách klubu. Konečně se nám podařilo zachránit se doufám, že na to navážeme i v dalších sezónách. Musím samozřejmě pochválit i B tým, který hned po první sezóně v okrese postoupil do I. B třídy a má tedy co rok, to postup.

Ne všechno ale bylo ideální.

Hodně nás poznamenala zimní příprava. Covid, hodně zraněných. V jednu chvíli jsme měli pouze osm zdravých hráčů. To byl jediný škraloup, ale to přinesla doba. Do konce března jsme tak měli velké problémy.

Po tomto úspěchu, kterým 8. místo v divizi bezesporu je, dochází ke změně na trenérském postu.

Zdeněk Kudela byl člověk na pravém místě. Odvedl tu za čtyři roky, bohužel poznamenané covidem, obrovský kus práce. Je to profesionál každým coulem, ale domluvili jsme se oboustranně na ukončení spolupráce. To, co předvedl pro fotbal v Lounech je super a moc si toho vážíme. Osobně jsem rád, že jsem ho poznal a přejeme mu, ať se mu daří jak v životě ať už osobním, nebo v tom fotbalovém. Zároveň musím poděkovat Martinu Sadilovi, který tu pracoval 15 let jako asistent trenéra a nyní se rozhodl pro konec, který avizoval už v zimě. Chce si od fotbalu odpočinout.

Nyní tedy musí zákonitě následovat otázka, kdo v Lounech převezme trenérské žezlo?

Náhradou za Zdeňka Kudelu je Libor Klíč za Žatce a hrajícím asistentem bude Miroslav Verner, který přichází z Tatranu Rakovník. Věříme, že oba naváží na práci svých předchůdců a lounský fotbal bude bavit nás všechny v klubu, ale hlavně naše fanoušky, o které jde především.

Dojde k nějakým změnám i ve složení mužstva? Předpokládám, že klub bude chtít ještě posílit a podaří se udržet opory, jako je třeba Šimeček?

Tým by měl zůstat pohromadě. Přijít by měl Vladimír Hradecký z Tatranu Rakovník (Působil v Převýšově, Hradci Králové, Zápech, Vltavínu, nebo Slavoji Vyšehrad). Takového hráče potřebujeme. Je to buldok, typický podhrot, ale umí dávat góly a měl by probudit naše mladé útočníky. Dále přijdou Vojta Hasil a Karol Sinu, oba z Teplic a Honza Šíma, který byl na hostování v Motorletu Praha. Z našeho dorostu přicházejí Lukáš Jambrich a Josef Fric. Z B týmu by měl určitě přijít Jakub Černý, který letos předváděl velmi dobré výkony a určitě si to zaslouží. Michal Šimeček u nás zůstává. Možná odejdou jeden až dva hráči, ale to se rozhodne v nejbližších týdnech. Zároveň budeme muset řešit i finanční stránku, abychom zůstali finančně zdraví. Stejný zůstane i kádr B týmu, kde sice skončil Pavel Hnátek, ale když by bylo třeba, tak přijde pomoci. Tým doplní Vojta Hes z dorostu, který nechtěl do A-čka a vrací se Pavel Salyuk.

Během jara jste také marně hledali po odchodu Gajeckého pravého útočníka.

Sehnat dobrého útočníka je dneska velký problém. Podobné je to s brankaři, ale pokračovat bude jak Kuba Pokorný, tak u nás zůstává Patrik Dombrovskij, který je vyrovnaným parťákem Kuby.

Už jste se s novým trenérem sešli a jaké jsou jeho priority?

S Liborem Klíčem jsme se již setkali několikrát a setkal se i s hráči, včetně těch nových, před jejich odchodem na dovolenou. Chce do týmu zapracovat mladé hráče. Dát jim prostor se ukázat. Jednali jsme s jeho synem Pavlem, ale zatím jsme se nedomluvili. V zimně to určitě zkusíme znovu. Všichni začínají ze stejné startovní čáry a bude na nich, aby ukázali, co v nich je.

Kdy začínáte s letní přípravou a už máte domluvená utkání?

Příprava nám začíná 11. července, kdy budeme trénovat čtyřikrát v týdnu. První utkání sehrajeme 16. července od 11 hodin doma s celkem Brozan. K dalšímu utkání jedeme 22.7 do Žatce a 24.7. jedeme do Zschopau. Pak nás jako generálka čeká pohár. Tam teprve čekáme na los. To se dozvíme na aktivu 28. července. Pokud by nebyl pohár, tak máme domluvenou generálku s Přední Kopaninou.

Jaké si dáváte cíle jak s A týmem, tak s rezervou?

V divizi budeme určitě chtít udržet pozici, nebo se posunout o něco výš. S B týmem bychom chtěli hrát klidný střed tabulky. Zapracovávat kluky s dorostu. Je to ale o financích. Máme omezené možnosti. Tímto musíme také poděkovat Vlastovi Sedláčkovi za jeho podporu klubu i všem ostatním, kdo nám finančně, nebo fyzicky pomáhá.

Jaroslav Tošner