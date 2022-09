Pro Junka nezačalo utkání nejlépe. Úvodní tlak domácí proměnili ve velmi rychlou branku. V končící druhé minutě poslal Sinu centr na malé vápno, kde byl volný Zícha a ten překonal svého někdejšího spoluhráče z Postoloprt - 1:0. Domácí měli i nadále herní převahu, ale hosté měli hned dvě velké šance. V 6. minutě vychytal Dombrovskij Nádeníčkaa a v 19. minutě pálil Houdek jen do lounského gólmana. Od té chvíle byl celek Slanýho lepší a jeho snaha byla odměněna. Ve 31. minutě propálil Sadyk bezmocného brankaře Loun a srovnal. Závěr poločasu ale opět patřil domácím. Centr z levé strany sklepl Hradecký k nabíhajícímu Kovalčíkovi a ten prudkou střelou do šibenice vrátil Lounům vedení.

I druhý poločas začali domácí náporem. Hned ve 48. minutě se dostal do šance Sinu, ale trefil jen boční síť. Po hodině hry to byl opět Sinu, kdo se dostal do obrovské šance, když s míčem přesprintoval Sadyka, ježe Junek včas vyběhl a Sinu mířil těsně vedle. Jen kousek od tyče prolétla střela z kopačky Hradeckého z přímého kopu ze 79. minuty. Hosté zatroubili k závěrečnému náporu ve snaze urvat bod. V 83. minutě vyhlavičkovával z prázdné brány Kovalčík a hned v následující minutě kryl Domrovskij střelecký pokus Pudila. Louny své těsné vedení uhájili a se ziskem 15 bodů se dostaly na první pozici v divizní tabulce. Svou solidní formu budou moci potvrdit za týden na Kladně.

„Opět těžký zápas, na to už jsme si zvykli. Víme, že to musíme odmakat na stodeset procent a spolehat na to, že díky individuální kvalitě nějaké branky dáme. Což se potvrdilo. Až na jeden zápas dáváme dvě branky. Pak šlo také o to, jestli dokážeme v obranné činnosti vzdorovat soupeři a ten byl od 25. minuty hodně dobrej. V té fázi nás podržel gólman. Ve druhém poločase už to bylo vyrovnané a bylo vidět, že jsme na tom kondičně líp. Bohužel jsme špatně řešili přečíslení a brejkové situace. Pokud bychom dali po hodině hry na 3:1, mohlo být rozhodnuto. Takhle jsme se do konce trochu strachovali, ale kluci to zvládli výborně. Zdá se, že konečně máme útočníka. Dan (Zícha), nejen, že gól dá, ale udělá spoustu práce pro tým. Naběhá obrovskou porci kilometrů a za jeho práci pro tým ho musím vyzdvihnout,“ zakončil hodnocení trenér Libor Klíč.

FK SEKO Louny - SK Slaný 2:1 (2:1)

Branky: 2. Zícha, 44. Kovalčík - 31. Sadyk. Rozhodčí: Melničuk - Čáka, Jati, ŽK 3:2, 310 diváků.

FK Louny: Dombrovskij - Šimeček (67. Švejda), Verner, Fiřt, Kovalčík - Myška, Vokurka, Sulovský, Hradecký (86. Hasil) - Zícha, Sinu.

SK Slaný: Junek - Sadyk, Beneš (63. Herčík), Mihálik, Panocha - Dohnanský (78. Vašák), Dolák, Houdek, Pudil, Exner - Nádeníček.

Jaroslav Tošner